Más de 50 empresas y organizaciones de Cantabria ofrecerán sus oportunidades de empleo en la III Feria del Metal

Feria del Metal en foto de archivo - FERIA DEL METAL

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 empresas y organizaciones vinculadas al sector industrial se darán cita los días 23 y 24 de septiembre en Santander para acercar directamente sus oportunidades laborales a profesionales, personas en búsqueda de empleo, estudiantes y jóvenes que estén valorando su futuro profesional.

La III Feria de Empleo del Metal de Cantabria reunirá a 52 empresas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, de 9.30 a 14.00 horas, una cita que adquiere especial relevancia por el peso que tiene actualmente el metal en el mercado laboral de Cantabria.

El macrosector, incluyendo la industria siderometalúrgica, el comercio del metal y los talleres de reparación, emplea de forma directa a cerca de 30.000 profesionales en la comunidad autónoma. En conjunto, el metal representa aproximadamente entre el 10% y el 12% del empleo total de Cantabria.

Pese al crecimiento del empleo, uno de los principales problemas del sector es la dificultad para encontrar determinados perfiles profesionales, como soldadores y oxicortadores, trabajadores dedicados a la elaboración de herramientas y técnicos especializados en mecánica, electrónica y robótica.

Y uno de los principales objetivos de la feria será reducir esa distancia entre las necesidades de las empresas y las personas que buscan incorporarse o progresar dentro del mercado laboral.

Durante las dos jornadas, quienes acudan podrán contactar directamente con las empresas, entregar sus currículums, conocer oportunidades laborales reales, mantener encuentros profesionales y participar en procesos de entrevista, además de acceder a orientación laboral y conocer qué formación y competencias están demandando actualmente las compañías.

La feria mantendrá además una línea específica de trabajo con centros educativos y público joven, con el objetivo de actualizar la percepción existente sobre los oficios industriales y mostrar las posibilidades de empleo, especialización y desarrollo profesional que ofrece actualmente el sector.

La edición de este año llega después del impacto laboral alcanzado en 2025, una convocatoria que reunió a 48 empresas, recibió 3.172 currículums y permitió realizar 70 entrevistas laborales, de las que se derivaron 24 contrataciones. Esto supone que aproximadamente una de cada tres entrevistas terminó en incorporación laboral.

Bajo el lema 'Industria inteligente: formación y empleo en el sector del metal', la cita pondrá también el foco en la transformación que están experimentando los perfiles profesionales como consecuencia de la automatización, la digitalización, el mantenimiento avanzado y la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos industriales.

PROGRAMA

La programación incluye cinco mesas redondas repartidas entre las dos jornadas, en las que profesionales y responsables de algunas de las principales compañías del sector abordarán los cambios tecnológicos, laborales y organizativos que están transformando la industria.

El programa incorpora además una zona demostrativa pensada para mostrar de forma práctica algunas de las tecnologías y procedimientos que ya forman parte del trabajo industrial. También habrá demostraciones relacionadas con seguridad y salud.

Durante las dos jornadas permanecerán abiertas la zona expositiva de empresas, la recepción de currículums, los espacios de encuentro profesional y la zona demostrativa. El jueves, el tramo final de la jornada, de 12.15 a 14.00 horas, estará especialmente reservado para las visitas a los stands, el contacto directo con las empresas, entrevistas y entrega de currículums.

La actuación está financiada a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, EMCAN y COECAN, con la colaboración de entidades y administraciones como el Ayuntamiento de Santander.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de www.empleometalcantabria.es.