Nico Williams será uno de los protagonistas del programa 'Cine e inmigración' de Santander - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 alumnos de varios centros educativos de Santander participarán el jueves 26 de noviembre y el viernes 27 en una nueva edición del programa 'Cine e inmigración' destinado a promover la convivencia en la diversidad, que en esta ocasión está dirigida a alumnos de las últimas etapas de Primaria y Secundaria.

Así, el Palacio de Exposiciones acogerá dos sesiones: una el jueves para alumnos de 3º y 4º de la ESO con 'Viaje al país de los blancos', y la otra el viernes para escolares de 5º y 6º de Primaria con la película 'Los Williams'.

El jueves asistirán más de 250 alumnos de los centros San Martín, Fundación Laboral del Metal, Miguel Bravo, IES Las Llamas y Purísima Concepción, mientras que el viernes lo harán cerca de 300 estudiantes de 5º y 6º de Primaria del Cisneros, María Blanchard, Magallanes, San José y Jardín de África.

El objetivo de esta propuesta es desarrollar en el alumnado una actitud crítica que rechace cualquier tipo de discriminación racial, así como fomentar valores esenciales como la diversidad cultural, igualdad, solidaridad y cooperación.

LAS PELÍCULAS

Un 'Viaje al país de los blancos' está basada en la historia real de Ousman Umar, un joven ghanés que abandona su aldea atraído por la idea del "país de los blancos", un lugar lejano que alimenta su curiosidad.

Tras una travesía llena de obstáculos llega a Barcelona y descubre que la vida allí no es como él la imaginaba, hasta que conoce a Montse, que le acoge en su familia y le ofrece, además de amor y apoyo, la posibilidad de un futuro. Ousman no solo la aprovecha, sino que la transforma en algo mucho mayor.

Por su parte, 'Los Williams' se trata de un documental narrado en primera persona por Iñaki y Nico Williams. Dos hermanos, futbolistas, vascos y 'beltzas', descendientes de ghaneses, que descubren su historia a través de los dos años más cruciales de sus vidas.

Desde su histórica participación en el Mundial de Catar por dos selecciones diferentes, hasta la ansiada victoria del Athletic Club en la Copa del Rey tras 40 años, además del triunfo de Nico en la Eurocopa.

Dos estrellas internacionales, cara a cara con su pasado y su futuro, a través de los conflictos que han marcado su vida: racismo, identidad, frustración, ambición, y éxito.

"A través del visionado de estas películas impulsamos la reflexión y el análisis de la actitud de los personajes que el alumnado trasladará a su propia experiencia a partir de los materiales didácticos", ha indicado en nota de prensa el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría.