Más de 500 investigadores abordan en el congreso de ACEDE en la UC la gobernanza en un marco de transformación tecnológi

Más de 500 investigadores abordan en el congreso de ACEDE en la UC la gobernanza en un contexto de transformación tecnol - UC

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial está transformando la forma en que las organizaciones toman decisiones, gestionan recursos y generan valor, pero la responsabilidad sobre esas decisiones sigue siendo humana. Esta idea ha centrado buena parte de los debates del XXXV Congreso Anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE), que ha reunido en la Universidad de Cantabria (UC) a más de 500 investigadores y especialistas para reflexionar sobre los desafíos de la gobernanza responsable en un contexto de acelerada transformación tecnológica.

Bajo el lema 'Gobernanza responsable y transformación empresarial en la era de la inteligencia artificial', y organizado en la UC por las profesoras Gema García y Rebeca García, del Departamento de Administración de Empresas, el encuentro ha congregado a 514 participantes procedentes de universidades españolas e internacionales.

Durante tres jornadas, del 14 al 16 de junio, investigadores, docentes y profesionales han abordado el impacto de la inteligencia artificial en ámbitos como la estrategia empresarial, los recursos humanos, la innovación, el emprendimiento, las finanzas, el marketing o la sostenibilidad, ha informado la institución académica.

Según el presidente de ACEDE, Xosé H. Vázquez, la inteligencia artificial está ampliando significativamente las capacidades de las organizaciones y mejorando procesos de análisis y toma de decisiones, pero estas herramientas deben entenderse como un complemento del criterio humano y no como un sustituto, especialmente cuando las decisiones tienen implicaciones estratégicas, sociales o éticas, ha señalado.

En esa misma línea, durante la inauguración del congreso se reivindicó la necesidad de acompañar el desarrollo tecnológico con mecanismos de gobernanza responsables.

En este sentido, García recordó que la expansión de la inteligencia artificial obliga a reforzar el pensamiento crítico y la reflexión sobre las consecuencias de las decisiones que adoptan las organizaciones. "Los algoritmos amplían capacidades, pero la responsabilidad sigue siendo humana", incidió.

Más allá de sus aplicaciones prácticas, el debate también ha puesto el foco en las implicaciones éticas de estas tecnologías. Los participantes coincidieron en que cuestiones como la transparencia, la rendición de cuentas o los posibles sesgos de los sistemas automatizados se han convertido en elementos centrales para empresas, administraciones públicas, universidades y otras organizaciones.

UNA COMUNIDAD CIENTÍFICA EN CRECIMIENTO

"El congreso ha vuelto a evidenciar la capacidad de convocatoria de ACEDE como uno de los principales foros científicos en el ámbito de la economía y la dirección de empresas", según explicó la profesora de la UC, Rebeca García.

El comité científico del congreso recibió más de 560 trabajos de investigación, de los que más de 360 fueron seleccionados para su presentación en un programa que ha incluido 85 sesiones científicas.

Talleres doctorales, sesiones de pósteres, encuentros entre investigadores consolidados y jóvenes académicos o reuniones de las distintas divisiones científicas de la asociación ACEDE han conformado el programa de este congreso que finaliza este martes.

Las conferencias plenarias han contado con la participación Ruth Aguilera, profesora de Northeastern University (Boston), y Nicolai Foss, de Copenhagen Business School.

Precisamente, la formación de nuevos investigadores y el fortalecimiento de las redes académicas han ocupado un lugar destacado en esta edición.

Xosé H. Vázquez destacó el trabajo colaborativo que sostiene la actividad científica y recordó que buena parte del avance del conocimiento descansa en la labor de quienes orientan tesis, evalúan investigaciones o acompañan a investigadores en las primeras etapas de su carrera.

Durante la inauguración, la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, puso en valor los encuentros presenciales para favorecer el intercambio de ideas y la creación de nuevas colaboraciones científicas, en un contexto en el que las herramientas digitales han transformado las formas de trabajo, pero no han sustituido la importancia del contacto directo entre investigadores.

En el marco del congreso, la Universidad de Cantabria formalizó además su incorporación a la Red ACEDE de Programas de Doctorado, una iniciativa orientada a fortalecer la colaboración entre programas de formación investigadora en dirección de empresas y ampliar las oportunidades de intercambio académico y desarrollo científico para doctorandos y jóvenes investigadores.

ACEDE es una asociación científica dedicada al estudio de la economía y la dirección de empresas que promueve la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento mediante una red integrada por profesorado e investigadores de universidades españolas e internacionales.

La organización del congreso ha contado con la colaboración del Colegio de Economistas de Cantabria, el Santander Convention Bureau del Ayuntamiento de Santander y el Santander Financial Institute (SANFI), así como con el apoyo de la Junta Directiva de ACEDE.