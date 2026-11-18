CECOP constituido en el 112 para el simulacro - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 personas han participado este miércoles en un simulacro de emergencia de riesgo químico que la Consejería de Seguridad ha organizado en la empresa Birla Carbón de Gajano, en el marco de las actividades preventivas que realiza de forma permanente con las industrias afectadas por la normativa Seveso, mediante la que la Unión Europea regula la prevención de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

Así, se han involucrado en el ejercicio miembros de la empresa, distintos organismos, administraciones y entidades integrantes del Sistema de Protección Civil de Cantabria.

Ha estado orientado a verificar tanto el funcionamiento de las comunicaciones entre la compañía, el Centro de Atención a Emergencias 112 y los distintos intervinientes, como los tiempos de reacción y movilización de los responsables llamados a integrarse en los órganos de coordinación y dirección de la emergencia.

De este modo, el ejercicio, con el que concluye el programa anual de simulacros impulsado desde el Ejecutivo autonómico, ha permitido poner a prueba la respuesta conjunta de los servicios de emergencia y de la empresa ante un incidente industrial de especial complejidad, siguiendo uno de los escenarios recogidos en el Plan de Emergencia Exterior de la instalación.

En concreto, la simulación ha comenzado con la activación del Plan de Emergencia Interior de la empresa y la posterior escalada de la emergencia al verse superados los medios propios de la planta.

A partir de ese momento se ha procedido a la activación del Plan de Emergencia Exterior, con el objetivo de comprobar la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de todos los organismos implicados.

Durante el simulacro se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y un Puesto de Mando Avanzado (PMA), desde donde se ha dirigido la intervención mediante mesas operativas que han recreado las 'zonas caliente y templada' de la emergencia.

En nota de prensa, el consejero del área, Juan Sáez Bereciartu, que ha seguido las acciones desarrolladas desde el CECOP constituido en la sede del 112, ha destacado la relevancia de este tipo de prácticas, que suponen una "medida prioritaria de protección a la población", al permitir "una mejor organización y mecanismos de coordinación de los recursos humanos y materiales disponibles ante cualquier situación de emergencia".

"Estos ejercicios permiten comprobar que los procedimientos funcionan correctamente, que los sistemas de aviso son eficaces y que los equipos de intervención están perfectamente coordinados y entrenados para actuar con las máximas garantías cuando se produce una emergencia real", ha señalado.

FIN DEL PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS

Con este ejercicio en Birla Carbón concluye el programa anual de simulacros desarrollado por el Gobierno de Cantabria durante 2026, un calendario que ha permitido poner a prueba distintos planes y protocolos de emergencia en escenarios de naturaleza diversa.

En total, durante este año se han llevado a cabo seis simulacros, entre los que figuran tres ejercicios en instalaciones sujetas a la normativa Seveso: Gasib, Alkion y Birla Carbón.

A ellos se suma un simulacro del Plan Especial de Protección Civil sobre Incendios Forestales de Cantabria (INFOCANT), desarrollado en Los Corrales de Buelna; un ejercicio del Plan Especial de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (TRANSCAN) en el túnel de La Albericia, y un simulacro del Protocolo Operativo de Túneles de Carretera en el túnel de Pedredo.

Desde la Consejería se ha considerado que este programa de ejercicios es "una herramienta esencial" para evaluar la eficacia de los planes de emergencia, reforzar la coordinación entre administraciones y servicios operativos y garantizar una respuesta cada vez "más rápida, eficaz y segura" ante cualquier incidente que pueda afectar a la población y al entorno.