Más de 750 atletas participarán el día 20 en el triatlón Ciudad de Santander

Presentación del triatlón Ciudad de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 750 atletas de diferentes nacionalidades participarán el domingo 20 de septiembre en el triatlón Ciudad de Santander, organizado por el Club Deportivo Triciclo Team.

Así lo ha anunciado la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, durante un acto en el que ha estado acompañada por el organizador, Enrique Conde, y la directora general de Deportes, Susana Ruiz.

El Triatlón Ciudad de Santander, una prueba de distancia olímpica (1.500 metros, 40 y 10 kilómetros), tendrá la salida en la duna de Zaera, donde comenzará con el segmento de natación y donde además se instalarán los boxes, junto al aparcamiento del Palacio de Festivales.

Contará con premios en metálico para las categorías absolutas, tanto masculina como femenina, además de regalos a todos los participantes y varios sorteos durante el evento.

Pellón ha reconocido que el Ayuntamiento está "encantado" de colaborar con la iniciativa, en la que se conjuga además de la propia actividad deportiva, la atracción turística y la solidaridad a través del dorsal solidario.

Y es que un porcentaje de cada inscripción se destinará a la Fundación Síndrome de Down, la Fundación Calidad en Dependencia y a Desafío Inmortales.

Por su parte, Conde ha señalado que el objetivo de este triatlon es fomentar el deporte y los hábitos de vida saludable a través de una prueba accesible que busca inspirar a personas de todas las edades a desafiar sus límites, al tiempo que se impulsa la participación ciudadana y el crecimiento del deporte en la región.

Toda la información de la prueba está disponible en la web https://triatlonciudadsantander.com/