Más del 85% de los titulados en FP, trabaja o continúa formándose al año de finalizar sus estudios

Archivo - Alumnado durante una clase de Formación Profesional. - MIKEL LARREA - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Informe de Inserción Laboral de la Formación Profesional (FP) 2024-2025, elaborado por el Gobierno de Cantabria, refleja que más del 85% de los titulados en estas enseñanzas se encuentran trabajando o continuando su formación, tanto a los seis como a los doce meses de finalizar sus estudios.

En un comunicado, el Ejecutivo ha subrayado que la FP continúa consolidándose como una de las opciones formativas con mayor capacidad para facilitar el acceso al empleo y responder a las necesidades del tejido productivo regional.

Y es que, los datos ponen de manifiesto la elevada empleabilidad de la Formación Profesional, ya que a los doce meses de finalizar sus estudios, el 55% de los titulados se encontraba trabajando y otro 31% continuaba ampliando su formación, mientras que únicamente el 14% no estaba trabajando ni estudiando.

Entre los resultados más destacados figura la familia profesional de Energía y Agua, que alcanza una tasa de inserción laboral del 100%, las de Madera, Mueble y Corcho (87%), Textil, Confección y Piel (86%), Seguridad y Medio Ambiente (80%), Fabricación Mecánica (76%), Edificación y Obra Civil (73%) y Transporte y Mantenimiento de Vehículos (70%), todas ellas con porcentajes de inserción laboral superiores al 70%.

Durante el curso 2024-2025 se egresaron un total de 3.266 estudiantes de ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior en Cantabria, distribuidos en 23 familias profesionales.

Las especialidades con mayor número de titulados fueron Servicios Socioculturales y a la Comunidad (504 alumnos), Informática y Comunicaciones (499), Sanidad (477) y Administración y Gestión (443), que concentran más de la mitad del alumnado titulado de la comunidad autónoma.

En cuanto a la distribución por género, el número de tituladas supera al de titulados. De las 3.266 personas que finalizaron sus estudios de FP durante el curso 2024-2025, 1.705 fueron mujeres (52,2%) y 1.561 hombres (47,8%) lo que, en términos globales, evidencia una participación similar.

No obstante, el informe ha matizado la necesidad de seguir avanzando en la reducción de la brecha de género en determinadas familias profesionales tradicionalmente masculinizadas o feminizadas.

La Consejería del ramo ha destacado que estos resultados confirman la capacidad de la FP "para adaptar su oferta a las demandas del mercado laboral y para proporcionar a los jóvenes una cualificación altamente valorada por las empresas".

El consejero, Sergio Silva, ha destacado que la Formación Profesional constituye "una herramienta esencial para favorecer la competitividad económica, impulsar el desarrollo territorial y garantizar que los profesionales del futuro dispongan de las herramientas necesarias para afrontar los nuevos retos productivos y tecnológicos".