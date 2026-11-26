Archivo - Varias personas ejercen su derecho al voto en el colegio electoral, - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo organizado por la Delegación del Gobierno en Cantabria para las elecciones generales del 29 de noviembre está integrado por más de 8.500 personas, de las que 1.313 pertenecen a los Cuerpos de Seguridad. Este dispositivo se iniciará a las 00.00 horas del domingo y se prolongará hasta las 9.00 horas del lunes 30.

El responsable de esta institución, Pedro Casares, ha precisado este jueves en rueda de prensa que el presupuesto del operativo para estos comicios en Cantabria es de 849.327 euros y de las 8.500 personas que movilizará, 2.226 serán miembros de mesas titulares, 4.452 suplentes de mesa, 425 representantes de la Administración y 35 personas de apoyo y 78 de la Delegación del Gobierno. A ellos se unen los efectivos de seguridad.

En relación con este último aspecto, ha detallado que 873 guardias civiles, 290 policías nacionales y 150 policías locales "asegurarán el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana", así como la custodia de las infraestructuras fundamentales para el desarrollo de la jornada electoral.

Asimismo, ha informado que habrá refuerzos en las unidades de los TEDAX tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil y que este operativo se ha aprobado el martes en una Junta extraordinaria de Seguridad.

Por otra parte, Casares ha detallado que habrá refuerzos especiales y permanentes en la Junta Electoral Provincial, las seis juntas de Zona, la sede de Instituto Nacional de Estadística (INE) en Cantabria y la Delegación del Gobierno.

Acompañado del coordinador del dispositivo electoral en la Delegación del Gobierno y secretario general de la institución, Santiago García, Casares ha indicado que esta institución, en colaboración con los 102 ayuntamientos de Cantabria, ha estado diseñando y organizando el dispositivo para que la jornada se desarrolle "con absoluta normalidad". MATERIAL ELECTORAL

En cuanto al material electoral, Casares ha indicado que se dispone de 1.484 urnas, 693 cabinas, más de un millón de sobres, cuatro millones de papeletas, 12.000 manuales para miembros de mesa y 18.400 actas de mesas electorales.

Y ha recordado que los sobres y papeletas serán de diferente color en función del proceso electoral. Así, las candidaturas al Congreso de los Diputados serán de color blanco y las del Senado, de color sepia.

El domingo se elegirán en Cantabria cinco representantes al Congreso de los Diputados y cuatro al Senado y concurren siete candidaturas al Congreso y cinco al Senado.

En total, al Congreso se presentan 35 candidatos, de los que 18 son hombres y 17 mujeres, y hay 16 suplentes, nueve hombres y siete mujeres. Por su parte, 13 candidatos optan al Senado, de los que seis son hombres y siete mujeres. Además, se presentan en las listas a la Cámara Alta 26 suplentes.