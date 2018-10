Más de 86.000 cántabros estaban por debajo del umbral de pobreza en 2017, un 16% más que en 2016, según UGT

Publicado 18/09/2018 13:07:51 CET

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de la población de 16 y más años en edad de trabajar cuyos ingresos están por debajo del umbral de pobreza aumentó en Cantabria más de dos puntos en 2017, del 15,3 al 17,6%, y ya afecta a 86.717 cántabros, un 16% más que los 74.736 del año anterior, según ha detallado hoy el sindicato UGT en un informe elaborado con las últimas estadísticas de la Encuesta de Condiciones de Vida difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta misma fuente estadística confirma que la tasa de población por debajo del umbral de pobreza --aquella con unos ingresos inferiores al 60% de la renta mediana (8.114 euros anuales en 2017)-- disminuyó en España 0,7 puntos el año pasado (del 22,3 al 21,6%), aunque se incrementó en siete comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, que registró el tercer aumento nacional en este concepto, sólo superada por Extremadura (+8,4 puntos) e Islas Baleares (+5,8 puntos).

De las 86.717 personas de 16 y más años que el año pasado estaban por debajo del límite de pobreza en Cantabria, 43.370 eran hombres, el 18,2% de todos los varones censados por el INE en la región (238.295); y 43.347 eran mujeres, el 17,1% de la población femenina en edad de trabajar (253.494).

Según el INE, un 15,6% de la población activa cántabra estaba por debajo del umbral de pobreza el año pasado, en concreto 43.240 personas, de las que 25.818 eran ocupados (el 10,9% del total de las 236.866 personas con un empleo) y los 17.422 restantes eran desempleados, lo que representa más del 42% del total (41.089 desempleados).

UGT precisa que, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, más de un 20% de la población inactiva de Cantabria (43.477 personas) no superaba los 8.114 euros anuales del umbral de pobreza el año pasado, de los que 13.554 eran jubilados, el 12,1% de todos los censados en la región (112.014).

TRES AÑOS DE MÁS POBREZA

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha advertido que la evolución de las estadísticas de personas por debajo del umbral de pobreza confirma que el crecimiento económico que se inició en 2014 no está llegando a los trabajadores y a la gran mayoría de los ciudadanos.

En este sentido, ha recordado que Cantabria encadena tres años consecutivos con un aumento de la población por debajo del umbral de pobreza, "inaceptable desde todos los puntos de vista", ya que en el mismo período la economía ha acumulado un crecimiento de más de un 8% (2,6% en 2015, 2,3% en 2016 y 3,2% en 2017).

"No es admisible que la riqueza que se está generando en los últimos años no impida que las personas que peor lo pasan, los que tienen una renta de poco más de 600 euros mensuales, aumenten sin cesar en Cantabria", ha sostenido el secretario general de UGT, para quien mientras no se acabe con una precariedad laboral "que se está haciendo hegemónica desde la reforma laboral de 2012" y los salarios no se incrementen en consonancia con el crecimiento económico, la situación "empeorará aún más".

Según las estadísticas del INE, en el 2015 había en Cantabria 73.342 personas en edad de trabajar por debajo del umbral de pobreza, el 14,9% de toda la población censada ese año; en 2016, esa cifra se incrementó en 1.394 personas y alcanzó los 74.736, el 15,3% del total; mientras que en 2017 se ha rebasado los 86.000 y el 17% de toda la población.

MÁS DE LA MITAD DE LOS HOGARES CON DIFICULTADES

UGT ha señalado también que la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 reafirma que más de la mitad de los 240.631 hogares contabilizados en Cantabria tenían dificultades para llegar a final de mes, en concreto 129.955 (54%).

De ellos, un 7,5% (18.024) tenían mucha dificultad para ello; un 9,4% (22.533) tenían dificultad; y más de un 37% (89.398) precisaban en la encuesta que tenía cierta dificultad.

Aunque no son "las cifras devastadoras de los peores años de la crisis", Carmona ha recordado que en la región sigue habiendo casi un 10% de los hogares con una renta anual no superior a los 9.000 euros (22.598) y otro 15% (35.004) que no supera los 14.000 euros.