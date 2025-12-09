El MAS celebra esta tarde una nueva sesión de Intersecciones Creativas con la conversación 'Que se abran los archivos'

Candela Sotos. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) celebra esta tarde una nueva sesión del ciclo Intersecciones Creativas, diseñado y coordinado por Carmen Quijano, con la propuesta 'Que se abran los archivos'.

Se trata de una conversación entre la artista y cineasta Candela Sotos, el fotógrafo Manuel Diego Sánchez y la comisaria Manuela Pedrón Nicolau, que tendrá lugar desde las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

En esta ocasión, el ciclo aborda las posibilidades del archivo como espacio de memoria, imaginación y relectura crítica, ha indicado el Ayuntamiento.

La sesión partirá de la proyección del documental 'Yrupé' (2024), de la artista madrileña Candela Sotos, para enlazar posteriormente un diálogo entre los procesos de investigación de la autora y los del artista Manuel Diego Sánchez, cuyas obras 'Promised land #3' y 'Qué somos #3' forman parte de la colección del MAS y profundizan, desde diferentes aproximaciones, en la relación entre archivo, paisaje, identidad y desplazamiento.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha subrayado que esta nueva cita vuelve a poner de relieve la vocación del MAS por generar pensamiento crítico y abrir nuevos modos de relacionarse con las imágenes, la historia y el territorio.

Además, Méndez ha destacado que esta sesión ofrece "una oportunidad única para comprender cómo los archivos pueden convertirse en materiales sensibles desde los que revisitar la memoria y confrontar el olvido".

La concejala ha invitado a todas las personas interesadas en el cine, la fotografía, el arte contemporáneo o la investigación creativa a acercarse esta tarde al MAS y disfrutar de una sesión que combina proyección, conversación y pensamiento".

'YRUPÉ' (2024), DE CANDELA SOTOS

La película sigue la pista del nenúfar amazónico del mismo nombre, cuyas raíces actúan como una red inteligente que guía un viaje por la memoria familiar y por la figura del pionero del cine científico español Guillermo Fernández-Zúñiga, exiliado en Argentina tras la Guerra Civil.

El documental ha sido estrenado en el Festival Visions du Réel (Nyon, 2025), donde obtuvo el Premio José María Berzosa al mejor documental en el Festival Cinespaña de Toulouse.

Además, ha sido proyectado en Transmutacion Festival de Cine Contemporáneo (México), Seminci Valladolid, L'alternativa Barcelona, entre otros.