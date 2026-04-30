Más de cien personas se examinan el 4 y 5 de mayo de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45

Participantes en las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años.- Archivo - UAL

SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria (UC) acogerá el 4 y 5 de mayo las pruebas de acceso a la universidad para personas mayores de 25, 40 y 45, que permitirán el acceso a las enseñanzas oficiales de grado impartidas por la institución académica.

En total, más de un centenar de personas se han matriculado en esta convocatoria, de las que 90 corresponden a la modalidad de mayores de 25 años, siete a mayores de 40 y ocho a mayores de 45 años.

Las pruebas se celebrarán en el Aula 1, de 9.00 a 14.00 horas en sesión de mañana y de 15.00 a 17.00 horas por la tarde, y los resultados de los exámenes se conocerán el lunes 11 de mayo, ha indicado la UC en nota de prensa.

Para los mayores de 25, el requisito es que tengan cumplidos los 25 años de edad en el año natural en que se celebra la prueba y que no posean ninguna titulación académica que dé acceso a la universidad por otras vías. La prueba consta de una fase general y de otra específica.

En la general, los aspirantes deberán realizar tres ejercicios: lengua castellana, que tendrá que elegir una de las dos opciones; lengua extranjera a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués; y actualidad, que dispondrá de tres opciones diferentes entre las que el candidato seleccionará una.

La fase específica, en la que se valorará las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos, se estructura en cinco opciones relacionadas con las cinco ramas del conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.

Los candidatos deberán realizar esta fase en la opción de su elección. Para el desarrollo de esta fase, se contemplan un máximo de dos ejercicios que versarán sobre las materias de cada una de las áreas del conocimiento entre las que el candidato deberá elegir una o dos.

En el caso de mayores de 40 años, están dirigidas a personas que acrediten una determinada experiencia laboral o profesional y no posean titulación académica que dé acceso a la universidad, y que tengan cumplidos los 40 en el año de celebración de la prueba.

La prueba se desarrollará en dos fases. En la primera, se valorará la documentación presentada por el candidato (hasta 7 puntos, por la antigüedad evidenciada en puestos de trabajo en las familias profesionales vinculadas con los estudios del grado al que se opta; hasta 2 puntos, por cursos vinculados al grado, y hasta 1 punto, por otros méritos).

En la segunda, se realizará una entrevista personal si el candidato supera los cinco puntos en la primera fase. La oferta de mayores de 45 años es para personas que no pueden acreditar ni experiencia laboral o profesional y que cumplan o hayan cumplido dicha edad en el año natural de la prueba.

Estos candidatos deberán mostrar sus conocimientos en lengua castellana y en actualidad. Además, realizarán una entrevista personal.