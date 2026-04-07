Más de medio centenar de medios y profesionales de todo el país asistirán a las III Jornadas sobre IA

Cartel de las III Jornadas sobre Inteligencia Artificial: Oportunidades y Desafíos en los Medios, organizadas por eldiariocantabria.Es y Opennemas - ELDIARIOCANTABRIA.ES Y OPENNEMAS

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de medios de comunicación y profesionales de la información de toda España han confirmado su asistencia a las III Jornadas sobre Inteligencia Artificial: Oportunidades y Desafíos en los Medios, organizadas por eldiariocantabria.es y Opennemas.

Cabeceras y televisiones como El Independiente, Nueva Tribuna, Confidencial Digital, Cantabria Televisión o Radio Televisión Ceuta asistirán a un evento que contará con la presencia de la Universidad Pompeu Fabra, la Asociación Mundial de Periodistas, estudiantes y representantes de instituciones, han indicado los organizadores.

En un comunicado, han destacado que se trata de un "éxito" de asistencia que evidencia, por un lado, la importancia del momento que vive actualmente la profesión, y por otro, la relevancia del evento, que se celebrará en la Universidad Europea del Atlántico el próximo 9 de abril.

En concreto, las jornadas contarán con la asistencia de profesionales de Ceuta, Cataluña, Madrid, Alicante, País Vasco, Salamanca, León y Andalucía, además de Cantabria.

Los periodistas participantes proceden de medios como El Independiente, Cadena Ibero News, Nueva Tribuna, Periódico Santa Pola, Cantabria Televisión, Periódico El Buscador, Publicaciones del Sur, Confidencial Digital o Radio Televisión Ceuta, a los que se suman El Correo del Golfo (primer periódico en español de Oriente Medio), la Universidad Pompeu Fabra o la Asociación Mundial de Periodistas, entre otros.

EXPERTOS Y LÍDERES

La presencia de estos asistentes, a los que se sumarán estudiantes de periodismo, profesionales de otros medios de la región y representantes institucionales, demuestra a juicio de los organizadores el interés que genera el uso de la IA en la producción y el tratamiento de informaciones, así como los riesgos que puede conllevar esta tecnología.

Para ello, las III Jornadas contarán expertos y líderes tanto en los medios como en la Inteligencia Artificial y el SEO. Cada uno de ellos analizará el momento actual desde un prisma diferente, ofreciendo a los participantes una mirada "global y poliédrica" del sector de la información y la comunicación.

En concreto, esta cita contará con las intervenciones de Juan Zafra, director general de Clabe (Club Abierto de Editores); Leticia Barquín, periodista de EsRadio; Sergio García, director de Soria Noticias; Manuel Masías, director de la Escuela Politécnica Superior en la Universidad Europea del Atlántico; e Isabel Pérez, responsable de SEO en Público.

A ellos se suman Clara Soteras, consultora SEO y Estrategia Digital en medios; Marc Cruells, experto en IA y SEO; Lluis Lázaro; MJ Cachón, de la Agencia Laika; Luis Collado, Google Senior Manager News Partnership; y Álvaro Mazariegos y Gonzalo Mirasierra, de El Español.

Asimismo, Openhost, creadora del CMS Opennemas, contará con un espacio para abordar cómo ha evolucionado la tecnología creada por la empresa para ofrecer nuevas herramientas y soluciones a los profesionales de los medios, y cómo la IA ha influido en los flujos de trabajo.

La jornada incluirá también un reconocimiento al periodista Fernando Jáuregui, que recibirá el Premio a la Trayectoria Periodística, y una mesa redonda con varios de los ponentes de estas III Jornadas.