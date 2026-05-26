El MAS presenta el catálogo 'Fábulas de la visión. Miradas verticales', de Luis López Lejardi

Presentación del catálogo 'Fábulas de la visión. Miradas verticales', de Luis López Lejardi - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno de Santander (MAS) ha acogido este martes la presentación del catálogo de la exposición 'Fábulas de la visión. Miradas verticales', dedicado al artista cántabro Luis López Lejardi y que puede visitarse en el museo hasta el 31 de mayo.

En el acto han participado el propio artista, la concejala de Cultura, Noemí Méndez; y los comisarios de la muestra, Lidia Gil y Fernando Zamanillo, quienes han dado a conocer una publicación que amplía y complementa el recorrido expositivo que actualmente se exhibe en la sala 03 de la segunda planta del museo.

El catálogo, que puede recogerse en el MAS, constituye una completa aproximación a la trayectoria creativa de López Lejardi. Además de recoger las obras presentes en la exposición, incorpora una amplia selección de piezas pertenecientes a otras etapas y proyectos expositivos relevantes del artista, en una visión extensa de su evolución plástica y conceptual.

La publicación ha sido diseñada por María José Arce e incluye fotografías de la exposición realizadas por Jorge Fernández Bolado. Asimismo, reúne textos de los comisarios Lidia Gil y Fernando Zamanillo, junto con aportaciones de Raúl Hevia y Ángel Calvo Ulloa, que analizan distintos aspectos de la obra y el universo creativo del artista.

El volumen incorpora también imágenes de otras obras de Luis López Lejardi realizadas por los fotógrafos Javier Lamela, Horacio Bustamante, Alberto G. Ibáñez, Bruno Ochaita, Emiliano de los Ojos, Belén Pereda y María Valle, en un amplio recorrido visual por algunas de las series y proyectos más representativos de su producción artística.

La edición, impresa por Gráficas Copisán, nace con la vocación de convertirse en un documento de referencia para profundizar en el conocimiento de una trayectoria estrechamente vinculada a Cantabria y caracterizada por una investigación constante en torno a los materiales, los objetos y sus posibilidades simbólicas.

Durante la presentación, los participantes han destacado la importancia de esta publicación como herramienta para contextualizar la exposición, prolongar la experiencia del visitante más allá del espacio museístico y acercarse a las claves conceptuales y formales que articulan la obra de López Lejardi.

Hasta el domingo 31, el artista propone en el MAS una reflexión sobre la observación, la transformación de los materiales y la construcción de significados a partir de elementos cotidianos.

A través de un lenguaje visual propio, el artista convierte objetos industriales en metáforas abiertas a múltiples interpretaciones en invita al espectador a una mirada pausada y crítica sobre la realidad contemporánea.