El MAS propone este sábado una experiencia musical para descubrir el museo en familia

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SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) celebrará este sábado, 27 de junio, una nueva propuesta dirigida al público familiar con el taller 'El Museo suena', una experiencia sensorial y participativa destinada a familias con niños de entre 8 meses y 6 años.

La actividad, gratuita y organizada en dos sesiones según la edad de los participantes, permitirá a los más pequeños descubrir el museo a través de la experimentación con el sonido, las melodías, las armonías, la percusión y el movimiento, para convertir el espacio museístico en un lugar de juego, aprendizaje y exploración compartida.

El taller está concebido como una experiencia inmersiva en la que las familias recorrerán el museo utilizando la música como herramienta para estimular la curiosidad, la creatividad y la expresión corporal. A través del ritmo, el movimiento y la interacción, los participantes podrán relacionarse con el entorno artístico desde una perspectiva lúdica y participativa.

La primera sesión, dirigida a bebés de entre 8 meses y 3 años, se desarrollará de 11.00 a 11.40 horas, mientras que la segunda, destinada a niños de 3 a 6 años, tendrá lugar entre las 11.45 y las 12.30 horas.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha subrayado que el MAS continúa consolidándose como un espacio abierto a las familias, donde el arte se convierte en una herramienta para compartir experiencias, despertar la sensibilidad y fortalecer los vínculos entre pequeños y adultos.

La actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa debido al aforo limitado. Las familias interesadas pueden reservar su plaza a través de WhatsApp en el número 659 45 04 26.