Más de una treintena de comercios de cinco localidades de Piélagos participan en la campaña 'Bingo ComPremio Cantabria'

Cartel de la campaña de dinamización 'Bingo ComPremio Cantabria' - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

PIÉLAGOS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de comercios de Liencres, Mortera, Renedo, Vioño y Zurita participan en la campaña de dinamización "Bingo ComPremio Cantabria" impulsada por el Ayuntamiento de Piélagos, la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN) y la Consejería de Comercio del Gobierno de Cantabria.

A través de esta iniciativa, que tiene como objetivo potenciar el consumo en los pequeños comercios del municipio, se sortearán regalos entre todas aquellas compras realizadas en el periodo comprendido entre el 9 y el 23 de octubre, ha explicado el Ayuntamiento de Piélagos en nota de prensa.

Así, por cada compra superior a 10 euros, los clientes de los establecimientos adheridos a la campaña recibirán cartones para un bingo que se celebrará el viernes, 23 de octubre, a las 20.30 horas, en el aparcamiento de la piscina y el gimnasio municipal de Renedo.

En concreto, se harán 4 bingos, dotados con 100 euros para la línea y 500 euros para el bingo, al tiempo que se sorteará una televisión de 55 pulgadas.

Para recoger los premios será necesario cumplimentar o bien la línea o el bingo, según los casos, y adjuntar junto el cartón ganador el ticket de compra por el que el cliente recibió el citado cartón.