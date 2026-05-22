El MAS volverá a convertirse en sede del Encuentro Internacional sobre Patrimonio y Conservación

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SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS) volverá a ser sede del Encuentro Internacional sobre Patrimonio y Conservación, que celebrará del 27 al 29 de mayo su décima edición consolidado como uno de los principales foros especializados del norte de España en materia de conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural.

El Ayuntamiento de Santander patrocina este encuentro, que cuenta con la colaboración de instituciones nacionales e internacionales y que, un año más, sitúa al MAS como espacio de referencia para el intercambio de conocimiento entre profesionales de museos, bibliotecas, archivos y centros de investigación, según el Consistorio.

La décima edición del encuentro pondrá el foco en la conservación preventiva en museos, bibliotecas y archivos, así como en la valorización y conservación de colecciones públicas y privadas. Entre sus principales novedades figura un espacio específico dedicado al patrimonio escolar educativo de Cantabria, desarrollado en colaboración con el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios en Materia Educativa (CRIEME) de Polanco.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, será la encargada de inaugurar la programación el miércoles 27, a las 18.30 horas, en el MAS, donde se desarrollará la jornada dedicada al patrimonio bibliográfico y a las obras de arte sobre papel, con la participación de especialistas procedentes de la Biblioteca Nacional de la República Checa y de la Galería Nacional de Praga.

Durante la jornada inaugural en el MAS también se presentará la restauración del lienzo del Tríptico de la Virgen de los Desamparados de la iglesia de Santa María de Laredo, un proyecto impulsado por entidades de la sociedad civil comprometidas con la protección del patrimonio cultural.

Desde su creación en 2017, el Encuentro Internacional sobre Patrimonio y Conservación ha contado con la participación de instituciones de referencia como la Biblioteca Nacional de la República Checa, el Trinity College de Dublín, la Universidad de Cambridge o la Biblioteca Nacional de España, además de numerosas entidades culturales y académicas de Cantabria.

La asistencia a las conferencias programadas en el MAS será libre hasta completar aforo.

Méndez ha destacado que para Santander es una satisfacción que el MAS vuelva a formar parte de este encuentro internacional y que sea sede municipal de una iniciativa que reúne a expertos de primer nivel en conservación y gestión del patrimonio. "Este tipo de citas refuerzan el papel de nuestra ciudad como espacio de reflexión, conocimiento y divulgación cultural", ha asegurado.

La edil también ha subrayado que el patrimonio constituye una herramienta fundamental para comprender nuestra historia y proyectarla hacia el futuro, por lo que resulta esencial fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre profesionales e instituciones.