Archivo - Matrimonio civil - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de matrimonios en Cantabria ha aumentado un 4,52 por ciento en 2025, respecto al año anterior, hasta los 2.265, lo que representa la cifra más alta desde 2012, cuando hubo 2.349 enlaces, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, la tasa bruta de nupcialidad aumentó 0,14 puntos y se situó en 3,8 matrimonios por cada 1.000 habitantes.

Los datos definitivos del Movimiento Natural de la Población (MNP) y los Indicadores Demográficos Básicos (IDB) correspondientes a 2025 también revelan que los matrimonios religiosos son minoritarios respecto a los civiles y que ha habido incrementos en ambas tipologías, aunque más acusado en los primeros.

En concreto, de los 2.265 matrimonios, 1.965 fueron civiles (el 86,75% del total), que han crecido un 2,72% interanual.

Los otros 300 han sido religiosos, la mayor cifra desde 2022 --cuando hubo 328-- y con un repunte del 18,11% respecto a 2024.

En cuanto a la edad media al matrimonio, se situó en los 38,73 años, ligeramente por debajo de la de 2024, que fue de 38,96.

En el caso de los hombres, se redujo 1,2 décimas, hasta 40,16 años, y y en las mujeres bajó en 3,2, hasta 37,37 años.

En 2025, el 22,3% de los matrimonios celebrados, al menos uno de ellos era extranjero.

Por otro lado, el 3,18% del total de matrimonios registrados en 2025 correspondieron a parejas del mismo sexo, con 72 matrimonios, 34 entre hombres (dos menos que en 2024) y 38 entre mujeres (ocho más).