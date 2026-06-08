Max, un perro detector de explosivos de la Guardia Civil de Cantabria, adoptado tras su jubilación

Adopción de Max, junto a su sustituta, Chini - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha despedido tras su jubilación a Max, uno de los perros detectores de explosivos de este Cuerpo, que ha sido adoptado y disfrutará de su descanso en esta misma Comunidad Autónoma.

Max, un labrador retriever macho, de once años, ha permanecido en el Servicio Cinológico de la Guardia Civil de Cantabria durante nueve años, tras pasar su preparación en la búsqueda de explosivos.

En este tiempo, además de trabajar en Cantabria en servicios de búsqueda de explosivos en la Cumbre Europea, en visitas de altas personalidades, o en servicios más rutinarios de reconocimiento en lugares como el aeropuerto, el puerto u otras sedes oficiales, estuvo junto con su guía, el Cabo 1º del Servicio Cinológico en Cantabria, en los últimos Juegos Olímpicos en Francia, con la misión de reconoce los hoteles donde se alojaban los deportistas y las sedes de algunas de las competiciones.

Tras esta vida profesional, le releva en sus cometidos Chini, una pastor holandés ya en servicio de cuatro años, uno de los diez perros con los que cuenta la Guardia Civil en Cantabria, nueve de ellos en Santander, para el servicio por toda la Comunidad, y uno en Potes, que trabaja conjuntamente con el GREIM de la Guardia Civil en búsqueda de personas.

Actualmente la Guardia Civil en Cantabria cuenta con perros especializados en la búsqueda de explosivos, rescates, búsquedas de drogas y dinero.

Max ha sido adoptado en Cantabria donde vivirá. Los perros de la Guardia Civil, una vez que se jubilan por edad o por perdidas de condiciones para el trabajo, tienen como primera opción que el propio componente del Cuerpo con el que ha trabajado sea la persona que se le quede y conviva con él y su familia.

La segunda opción es pasar a la adopción a través de la asociación sin ánimo de lucro 'Héroes de 4 patas'. Esta asociación ofrece perros ya jubilados tanto de la Guardia Civil como de otras Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, intentando buscarles el mejor hogar posible.

La asociación se creó en el año 2015 por siete componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intentar ofrecer una retirada digna y de calidad a los perros ya jubilados del servicio. Esta asociación cuenta con la dirección https://www.heroesde4patas.org/ donde pueden aumentar información y se encuentran los datos de los perros que actualmente tienen en adopción.