Mecánica Brañosera y ENVISAD ganan la VI edición de Talento Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

MBR-Mecánica Brañosera, en la categoría de empresa consolidada, y ENVISAD (Environmental Smart Devices), enfocada en el desarrollo de soluciones avanzadas para la monitorización ambiental y la inspección submarina, en la de empresa emergente, han ganado la sexta edición del premio Talento Cantabria, celebrada en el Centro Municipal de Formación-ADL de Torrelavega, en Barreda.

La iniciativa, promovida por El Diario Montañés y apoyada por SODERCAN, reconoce y da visibilidad a personas autónomas y emprendedoras y pymes que innovan, evolucionan y ponen su talento al servicio de la sociedad.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha participado en la clausura del Demo Day y la entrega de premios, y ha destacado el talento empresarial de Cantabria como uno de los principales activos de la comunidad autónoma para impulsar la innovación, fortalecer el tejido productivo y generar nuevas oportunidades de empleo.

Arasti ha felicitado a los dos proyectos ganadores, así como al conjunto de finalistas y participantes, y ha subrayado el valor de las personas que son capaces de "detectar un problema, imaginar una solución y atreverse a convertir esa idea en una empresa, en empleo y en oportunidades para otros".

DIEZ PROYECTOS FINALISTAS

Los premios se han decidido tras la presentación pública de los diez proyectos seleccionados para el Demo Day. En la categoría de empresa consolidada han concurrido Agrocantabria, Casuso Propellers, Mainsa, MBR-Mecánica Brañosera y The Gallery Deco.

En la categoría de empresa emergente, los finalistas han sido Aldeas Activas, ENVISAD, LMS-Laser Maintenance Solutions, Pas Rural Coliving y Voltaris-EV.

Las iniciativas presentadas abarcan ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a la ingeniería, la monitorización de ecosistemas acuáticos, la tecnología láser para la industria, la formación en programación, la ciberseguridad, la movilidad eléctrica, la ebanistería apoyada en diseño digital y tecnología CNC y distintas soluciones vinculadas al medio rural.

El proyecto ganador de Talento Cantabria en la categoría de Empresa Consolidada recibe un premio valorado en 9.000 euros en publicidad en los soportes de El Diario Montañés. La Empresa Emergente obtiene un plan de difusión valorado en 6.000 euros en los medios del grupo y 3.000 euros en metálico.

La selección de los finalistas se ha realizado atendiendo a criterios relacionados con la innovación, el carácter dinamizador de la actividad en el territorio, la generación de empleo estable y la sostenibilidad social y medioambiental de los proyectos.

Junto a SODERCAN, respaldan la iniciativa el Ayuntamiento de Torrelavega, Iberaval y Acorde, junto con otras entidades colaboradoras como CEOE-CEPYME Cantabria y los Grupos de Acción Local Valles Pasiegos, Campoo-Los Valles y Saja-Nansa.

Para Arasti, esta diversidad demuestra que en Cantabria conviven proyectos, actividades y modelos empresariales muy distintos, una combinación que ha calificado de "extraordinariamente valiosa".

El consejero ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria de favorecer que las buenas ideas puedan desarrollarse en la comunidad, que las empresas de nueva creación encuentren apoyo para crecer y que el tejido productivo disponga de las condiciones necesarias para innovar, competir y generar empleo.

AYUDAS EMPRECAN y EMPLEA

Para los emprendedores y empresas de nueva creación, SODERCAN ha introducido importantes medidas de simplificación en los programas de ayudas EMPRECAN y EMPLEA, que pasan de un modelo de convocatorias periódicas y concurrencia competitiva a un sistema de concesión directa y carácter permanente.

Ambos programas se han integrado en un único decreto, con la solicitud y la justificación reunidas en el mismo trámite, con el objetivo de agilizar la gestión, la resolución y el pago de las ayudas, reducir cargas innecesarias y facilitar el acceso a los instrumentos de apoyo.