Media asegura que el Gobierno financiará las obras en el entorno de Cros porque no va a dejar solo a ningún ayuntamiento

Archivo - El consejero de Fomento, Roberto Media, en su visita a Camargo para inaugurar diversas obras - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria financiará las obras del entorno del Parque de Cros, en Camargo, porque no va a dejar solo "a ningún ayuntamiento".

"Necesitamos trabajar con todos los ayuntamientos (...) Podemos dejarles solos, pero no somos un Gobierno que los deje y el Ayuntamiento de Camargo necesita también de inversiones, ha tenido muchos años donde las inversiones han brillado por su ausencia", ha apuntado este martes, a preguntas de la prensa.

El titular de Fomento ha reconocido que el alcalde del municipio, Diego Movellán, le ha planteado diferentes inversiones y el Gobierno va a seguir ayudando a Camargo "en los próximos años".

A su juicio, esta es una inversión "muy importante", porque va a cambiar completamente ese entorno, y ha señalado que los vecinos de Camargo "también tienen derecho a tener inversiones del Gobierno de Cantabria".

Sobre el proyecto, ha explicado que el Consistorio ya lo ha presentado, está en supervisión y, en cuanto acabe ese trámite administrativo, "en las próximas semanas se lanzará la licitación y la obra.

Media ha hecho estas declaraciones en el inicio de las obras de renovación de la zona oeste del Sardinero, en Santander, donde ha estado la alcaldesa, Gema Igual.