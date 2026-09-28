Media asegura que no espera "nada" del decreto sobre vivienda que el Gobierno quiere aprobar en el Consejo de Ministros

Archivo - El consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, inaugura las obras de rehabilitación de la urbanización Las Arenas de Miengo. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SAN VICENTE DE LA BARQUERA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha asegurado que no espera "nada" del Real Decreto sobre vivienda que el Ejecutivo nacional quiere aprobar este martes en el Consejo de Ministros.

A preguntas de los periodistas, en un acto en San Vicente de la Barquera, el consejero ha lamentado que las medidas que quiere sacar adelante el Gobierno "a quien más va a perjudicar es a quien menos tiene".

Así, ha subrayado que el tipo de medidas que propone la gente que está acampando en Madrid "se aproximan más a Cuba que a un estado democrático y de derecho".

"Se está hablando de alquileres a perpetuidad, de expropiaciones y he escuchado a algunos decir que prácticamente la propiedad privada no existe y eso es gravísimo en nuestro país. Eso no perjudica a los hijos de un banquero ni a los hijos de un gran empresario, a quien perjudica es a los hijos del que no tiene nada", ha criticado.

El titular de Vivienda ha destacado que las medidas que funcionan son las que se están sacando en Cantabria, que es que el Ejecutivo ponga dinero encima de la mesa para construir nuevas viviendas.

"El resto es atacar a la propiedad privada (...). Con medidas como algunas de las que se pedían estos días creo que vamos a mucho peor y lo vuelvo a decir, a quien más va a perjudicar es a los jóvenes que menos tienen", ha insistido.

En este sentido, Media ha afirmado que con este tipo de políticas, "que es lo que está pasando en Barcelona ahora mismo", el que no tenga un padre que le pueda pagar su vivienda no va a tener acceso a ella y eso, a su juicio, "es un drama".

"Creo que lo que viene mañana es peor todavía de lo que tenemos. Por lo tanto, yo me echo a temblar a ver que sale mañana, que se aprueba en ese decreto y espero que en el Parlamento esas medidas, si son tan dañinas, se puedan parar", ha concluido.