Media asegura que no se va a cambiar "ni una sola coma" de la Ley del Suelo

Archivo - El diputado regional Roberto Media, portavoz del grupo parlamentario popular en materia de Obras Públicas - PP - Archivo

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda de Cantabria, Roberto Media, ha asegurado que no se va a cambiar "ni una sola coma" de la Ley del Suelo, pese a las críticas recibidas por el PRC y PSOE por construir viviendas en terreno rústico.

Lo ha afirmado así este martes a preguntas de los periodistas tras unas declaraciones a 'El Diario Montañés', recogidas por Europa Press, en las que el portavoz regionalista, Pedro Hernando, señalaba que el objetivo de construir viviendas en suelo rústico "ya no es fijar población en los pueblos, sino hacer caja".

El consejero ha replicado que estas residencias generan "muchísimos ingresos, puestos de trabajo y actividad" en los municipios, y ha achacado esas críticas al "calor del verano" y a que a algunos políticos "les sobra mucho tiempo".

"Decía ayer el portavoz regionalista, Pedro Hernando, que el Gobierno del PP prostituye la Ley del Suelo y me pregunto yo quién será el que la prostituye, en el caso de que alguien la prostituya, porque quienes lo aplican son sus alcaldes. Igual es que no habla con esos alcaldes", ha criticado Media.

En este sentido, ha asegurado que "sería muy bueno" que Hernando y los dirigentes socialistas pregunten a sus alcaldes por qué la ley lo que permite es que se construya en suelo rústico si quieren los diferentes ayuntamientos.

Así, el consejero ha señalado que solo ha habido un Consistorio, el de Castro Urdiales (PSOE), "que por un criterio absolutamente partidista ha preferido perjudicar a sus vecinos y lo ha prohibido".

Por ello, Media ha opinado que Hernando debería "coger unos días de vacaciones y tranquilizarse un poco", ya que no se va a cambiar esta ley para evitar "dar pasos atrás".

"Creo que el señor Hernando tendría que dedicarse a tener un proyecto político que claramente no tiene para Cantabria. Si se dedicara a hablar un poco con sus alcaldes, que yo lo hago día sí y día también, seguro que estas cosas que suelta por la boca no las soltaría. Es una pena y si piensa que vamos a dar marcha atrás en la reforma que se hizo en la Ley del Suelo, no sabe con quién está tratando", ha advertido.

Y es que, para el titular de Vivienda esta norma es "muy buena" para los ayuntamientos "de todos los colores políticos", y ha añadido que, si hiciera una encuesta, "ningún representante ni regionalista ni socialista darían un paso atrás".

"Si el calor y el verano sigue haciendo al señor Hernando decir tonterías por las mañanas qué le vamos a hacer, le aguantaremos hasta que llegue el otoño", ha concluido.