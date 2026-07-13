Media asegura que el objetivo de Cantabria es ser un referente nacional en el tratamiento del problema de la vivienda

Archivo - El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, ha asegurado que el objetivo de Cantabria es ser "un referente en España para un abordaje integral y eficaz del problema de la escasez de vivienda asequible".

Tras inaugurar el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 'Construyendo el futuro de la vivienda en España', para analizar los principales desafíos del acceso a la vivienda y avanzar en la búsqueda de soluciones, ha defendido la necesidad de seguir incorporando las aportaciones de profesionales, expertos, ayuntamientos, comunidades autónomas, empresarios e investigadores.

En un comunicado, el titular de Vivienda ha explicado que Cantabria está dando "un gran salto adelante" en materia de vivienda "gracias al impulso del Gobierno de la presidenta María José Sáenz de Buruaga".

En este sentido, Media ha recordado que el presupuesto destinado a estas políticas supera ya los 60 millones de euros, "triplicando el existente al inicio de la legislatura".

Y es que, para el consejero el problema de la vivienda constituye "uno de los retos primordiales" de la sociedad actual por su carácter transversal y por su impacto en ámbitos como la formación de hogares, la movilidad profesional, las oportunidades de emprendimiento y la economía.

El consejero ha subrayado la importancia de este encuentro, que cuenta con la participación de representantes de las administraciones públicas, juristas, profesionales del sector de la construcción y del ámbito inmobiliario, así como especialistas en cuestiones sociales, con el objetivo de abordar el problema de la vivienda desde todas sus perspectivas y debatir las soluciones que demandan los ciudadanos.

Además, ha señalado que este curso permitirá seguir avanzando en el diseño de medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades y ha apelado a acelerar la respuesta ante este desafío mediante la colaboración de todos los agentes implicados.

"No estamos hablando de leyes ni de euros, en realidad, sino de personas, de familias y de actuar con inteligencia, combinando lo que mejor hace el mercado y lo que mejor hacemos en las administraciones. Solo así el resultado será óptimo", ha concluido.