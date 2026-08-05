Media asegura que las obras de las variantes de Renedo y Sarón "van en plazo"

Archivo - Imagen de archivo del acto de inicio de las obras de la variante de Renedo.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

LAREDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha asegurado que las obras de las variantes de Sarón, en Santa María de Cayón, y Renedo, en Piélagos, "van en plazo".

Así lo ha indicado este miércoles en declaraciones a los periodistas durante la visita que ha realizado a Laredo para inaugurar las obras de reforma de la estación de autobuses.

En cuanto a la variante de Sarón, que ya se está asfaltando, Media ha apuntado que posiblemente concluya "con algo de adelanto".

Sin embargo, ha declinado dar una fecha concreta porque las obras "llevan su tiempo" y, hasta que no esté "claro" su fin, ha dicho que no dará plazos, aunque ha apostillado que se intentará que entre en funcionamiento "lo antes posible".

Esta actuación, con una inversión de 18 millones de euros, se inició en abril del 2024 con 32 meses de ejecución.

Ofrecerá un trazado alternativo al de la CA-142 y evitará al tráfico de paso tener que atravesar los núcleos urbanos de Sarón, La Abadilla y Santa María de Cayón, un tramo de unos tres kilómetros.

De este modo, canalizará casi 5.500 vehículos de los más 8.300 que de media transitan a diario por estos pueblos.

Sobre la variante de Renedo, el titular de Fomento ha destacado que actualmente se está realizando la cimentación del puente y que la marcha de las obras va en los plazos que se dieron cuando se puso la primera piedra.

Esta obra, en la CA-233 y con un presupuesto de 17 millones de euros, comenzó en noviembre y estará lista en tres años. Por ello, Media ha puntualizado que no concluirá en esta legislatura.