Media avanza que la construcción de los aparcamientos disuasorios en cuatro estaciones de Cercanías empezarán en 2027

El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, visita Cabuérniga. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha avanzado que la construcción de los aparcamientos disuasorios en las estaciones de Cercanías de Barreda, Mogro, Heras y Guarnizo comenzarán el año que viene.

En declaraciones a los medios, en un acto en Cabuérniga, Media ha informado de que los proyectos están acabados y que se ha tardado más porque faltaban autorizaciones, puesto que "la mayor parte de esos terrenos de ADIF".

"Las negociaciones con ADIF han ido muy bien. Faltaba alguna gestión por hacer pero, en cuanto hemos tenido todos los papeles, se ha aprobado en el Consejo de Gobierno y se firmará en los próximos días", ha matizado.

En este sentido, Media ha recalcado que había dinero en estos presupuestos para ejecutar estas actuaciones, pero se tendrá que pasar para el año que viene.

Aún así, ha asegurado que las obras se van a licitar "con carácter previo", y que el año que viene se podrán ver esos aparcamientos disuasorios "muy necesarios para que la gente utilice el transporte público".

Además, el titular de Fomento ha informado de que el Gobierno de Cantabria está preparando un plan para que toda la región cuente con aparcamientos disuasorios en las estaciones.

Así, ha puntualizado que, en cuanto le den ese plan, se iniciarán los proyectos constructivos y se ejecutarán, con el objetivo de "potenciar el transporte público".

PROYECTOS PARA EL ÚLTIMO AÑO DE LEGISLATURA

Por otra parte, el consejero ha destacado que dentro de su departamento hay "muchísimos proyectos" en marcha y que serán una realidad "más pronto que tarde".

Sobre estos, ha destacado la carretera Requejada-Suances, el Puente del Cristo en Carasa, la vía que unirá Emtrambasmestas con Vega de Pas, o la de acceso al polígono de La Pasiega, entre otros.

"Seguimos avanzando en muchísimos proyectos que se darán ya para la siguiente legislatura. Tenemos muchísimas actuaciones en marcha, que ya las hemos anunciado y que formaban parte del programa electoral (...) Se han ido dando pasos, muchas ya están hoy en obras y muchas iremos viendo cómo se ponen en los próximos meses", ha concluido.