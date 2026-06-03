Media comparte las críticas del obispo por la falta de vivienda pero defiende la gestión de Cantabria

Archivo - Infografia de un proyecto de viviendas - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda de Cantabria, Roberto Media, comparte las críticas del obispo de Santander, Arturo Ros, a los políticos por la falta de vivienda, pero ha defendido la gestión del Gobierno regional (PP) en la materia.

Así, Media considera que con sus palabras Ros pone "encima de la mesa" una realidad que desde el Ejecutivo autonómico llevan "mucho tiempo denunciando" sobre un problema "muy importante" en la comunidad autónoma y en el conjunto del país, según ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas.

"El obispo lo que hace es dar voz a aquellos que no tienen posibilidad de que su voz se oiga", ha valorado el consejero, para quien sus palabras constituyen "un toque de atención" que está "muy bien traído" en la actualidad, pues la falta de vivienda es una "realidad clara" y todos tienen --ha dicho-- que "trabajar para cambiarla".

Pero al hilo de lo anterior, Media ha precisado que las administraciones tienen que "mirar" lo que está haciendo cada una en la materia y seguir poniendo los medios que sean "imprescindibles" para que el problema de la escasez de vivienda "acabe de solucionarse de una vez".

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo cántabro está "construyendo vivienda, mientras que años atrás no se construía", según ha comparado. También ha destacado la concesión de ayudas al alquiler "mucho más altas" que las del Ministerio, así como directas para la compra, igualmente "mucho más altas y que llegan a muchos más jóvenes y a mucha más gente", o la bajada de impuestos.

"Eso son medidas en positivo que todas las administraciones tenemos que poner encima de la mesa y nosotros ya llevamos tres años poniéndolas", ha enfatizado el consejero cántabro, antes de preguntarse por los "cientos y cientos de miles de viviendas que iban a hacer desde el Gobierno de España" en los últimos ocho años. "¿Qué es lo que han hecho? Aquí, en Cantabria, ninguna. cero", ha sentenciado.

Por eso, confía en que "todos" escuchen las palabras del obispo de Santander y --ha agregado-- "cada uno, en el ámbito de nuestras competencias, ponemos medidas para que este problema, el gran problema de los próximos años, se solucione".

IGUAL NO SE DA POR "ALUDIDA".

También a preguntas de la prensa, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado que no se ha dado "ni muchísimo menos" por "aludida" por las palabras del prelado y ha defendido el "esfuerzo" que el Consistorio está realizando en materia de vivienda.

"Pocos ayuntamientos están haciendo el esfuerzo que está haciendo el de Santander. Los millones que tenemos en este momento en inversión para las 281 viviendas no los tienen ningún otro de nuestras características", ha destacado la regidora, quien ha hecho hincapié en que más de 40 millones de euros de los 250 del presupuesto de la ciudad se destinan a la construcción de VPO.

Al hilo, ha criticado al Gobierno central sobre las "promesas" de vivienda pública en La Remonta. "También Pedro Sánchez nos ha prometido miles y miles en La Remonta y no ha hecho ninguna", ha apostillado.