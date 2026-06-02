Media defiende que la transición verde abre nuevas oportunidades de empleo, innovación y crecimiento para Cantabria

El consejero de Medio Ambiente inaugura la jornada 'Perspectivas de cambio climático y su impacto en Cantabria' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha defendido este martes que la transición hacia un modelo más sostenible representa una oportunidad para impulsar la innovación, generar empleo verde, modernizar el tejido productivo y favorecer el crecimiento de Cantabria.

En este sentido, ha asegurado que la acción climática "no es un freno al desarrollo, sino una condición imprescindible para garantizar un crecimiento duradero y sostenible". Por ello, ha apostado por afrontar este desafío mediantes políticas públicas basadas en el conocimiento, la innovación y la colaboración entre administraciones, investigadores y sector privado.

Así lo ha señalado durante la inauguración este martes de la jornada 'Perspectivas del cambio climático y su impacto en Cantabria', una iniciativa organizada por el Gobierno regional en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para analizar los efectos del cambio climático en la Comunidad y abordar posibles medidas de mitigación y adaptación para las próximas décadas.

Durante su intervención, el consejero ha defendido que la lucha contra el cambio climático debe abordarse desde una perspectiva transversal y con una planificación a largo plazo. "El cambio climático es un desafío estructural y exige respuestas estructurales, coordinadas y sostenidas en el tiempo", ha afirmado.

Además, ha destacado la importancia de contar "con estrategias que funcionen y con medidas eficaces", en colaboración de los investigadores, para afrontar estos retos a los que se enfrentan actualmente las administraciones públicas "para acertar tanto en el diagnóstico como en las soluciones".

Por otro lado, Media ha asegurado que el cambio climático no es una previsión científica lejana, sino una realidad observable en el territorio. Como ejemplo, se ha referido al aumento sostenido de las temperaturas, la alteración del régimen de precipitaciones, la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos o a presión creciente sobre el litoral, ríos y recursos hídricos.

"Cantabria, por su configuración geográfica, por su extensa costa, por su riqueza ambiental y por su modelo productivo, es especialmente sensible a estos cambios. Y precisamente por eso, no podemos permitirnos la inacción", ha expresado.

POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Ante este escenario, Media ha defendido la necesidad de impulsar políticas públicas que permitan reducir las emisiones, reforzar la capacidad de adaptación del territorio y avanzar hacia modelos más sostenibles de desarrollo.

El consejero ha puesto en valor el trabajo que su departamento está desarrollando en esta legislatura con nuevas regulaciones y cambios legislativos en materia de energía, generación y tratamiento de residuos, cambio climático y economía circular "que van a definir nuestro territorio en las próximas décadas".

En este sentido, ha repasado algunas de las principales iniciativas que está impulsando el Ejecutivo autonómico, entre ellas la Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular, la Estrategia Cántabra de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y la futura Estrategia Cántabra de Cambio Climático, así como el impulso de la nueva Ley de Control Ambiental, destinada a compatibilizar la protección del entorno con el desarrollo económico y la simplificación administrativa, y que el consejero espera que sea aprobada en el Parlamento este mes de junio.

Durante su intervención, también se ha referido a algunas de las inversiones que el Gobierno está desarrollando en materia medioambiental, como la implantación de la recogida separada de biorresiduos en toda la región, la futura planta de tratamiento asociada a este sistema, con una inversión prevista de entre 50 y 60 millones de euros, o los cinco proyectos de restauración ambiental ejecutados en distintos puntos de la comunidad autónoma.