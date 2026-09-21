Media destaca el crecimiento de la inversión pública en Cantabria para impulsar nuevos proyectos

El Consejero De Fomento, Vivienda, Ordenación Del Territorio Y Medio Ambiente, Roberto Media, Clausura La Conferencia ‘Divulgando La Obra Pública’. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha destacado este lunes el crecimiento "exponencial" de la inversión pública en Cantabria durante los últimos años y la apuesta del Ejecutivo por impulsar nuevos proyectos que permitan modernizar las infraestructuras y favorecer el progreso de la región.

En este sentido, ha señalado que sólo en el último año el Gobierno de Cantabria ha realizado inversiones por más de 87 millones de euros en carreteras autonómicas, una cifra "muy elevada para una región pequeña".

Así lo ha señalado durante la clausura de la conferencia 'Divulgando la Obra Pública', organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde ha defendido la obra pública como un "motor económico y social" y ha fijado como objetivo el posicionar a Cantabria como "un territorio puntero" en este ámbito.

En un comunicado, Media ha asegurado que incrementar la inversión pública fue uno de los objetivos que le marcó la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, al inicio de la legislatura y ha considerado que Cantabria "va por el buen camino".

Para avanzar en ese objetivo, el consejero ha defendido la necesidad de contar con una Administración "pujante y dinámica" y con un sector empresarial capaz de ejecutar los proyectos diseñados desde el ámbito público.

En esta línea, ha destacado como fortalezas de la comunidad el prestigio de la Escuela Técnica de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, "que lleva décadas formando excelentes profesionales", y la existencia de "empresas punteras" capaces de ejecutar los proyectos promovidos por la Administración.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Durante su intervención, Media ha destacado la apuesta de Cantabria por las concesiones público-privadas, una fórmula que el Gobierno ya ha utilizado para la construcción de 212 viviendas públicas en régimen e alquiler asequible y a la que recurrirá también para ejecutar la futura carretera Requejada-Suances.

Así, ha subrayado que que esta infraestructura ha salido a licitación mediante un contrato de 198 millones de euros a través de la fórmula de pago por disponibilidad, que engloba la redacción del proyecto, la construcción de la carretera y su mantenimiento durante 26 años.

Media ha destacado las ventajas de este modelo, que permitirá acelerar la ejecución de la infraestructura sin comprometer el presupuesto autonómico necesario para abordar otras actuaciones, además de trasladar a las empresas privadas los riesgos asociados a la construcción, operación y mantenimiento.

A su juicio, la fórmula también permitirá afrontar con mayor capacidad la gestión de un proyecto de esta complejidad y favorecer el cumplimiento de los plazos de ejecución. "Nuestra apuesta por este modelo es firme y estamos abriendo el camino a otros territorios", ha asegurado.

Por otro lado, el consejero ha explicado que esta política de obra pública se extiende también a las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, con actuaciones destinadas a garantizar el suministro de agua en todos los rincones de Cantabria durante las próximas décadas.

Asimismo, el titular de Fomento ha situado la vivienda entre los grandes ámbitos de actuación del Ejecutivo y ha reiterado el objetivo de al menos duplicar el parque público al finalizar la legislatura, y ha recordado que ya está en marcha la construcción de 285 viviendas en régimen de alquiler asequible y que se promoverán nuevas actuaciones por todo el territorio.

El consejero también se ha referido a la tramitación de la nueva Ley de Vivienda de Cantabria, que incluirá medidas para facilitar estas políticas, dar seguridad jurídica a los propietarios y atraer inversión privada.