Media destaca que "la mayor rebaja fiscal" de Cantabria ha beneficiado a 232.000 contribuyentes sin reducir recaudación

El consejero de Fomento, Roberto Media, en su intervención en el Foro COPE - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha destacado que la "mayor rebaja fiscal de la historia" puesta en marcha por el Gobierno de María José Sainz de Buruaga (PP), ha beneficiado a más de 232.000 contribuyentes y ha conseguido situar a Cantabria como "una región abierta a la inversión, a la innovación, y que lo seguirá siendo en el futuro", según ha manifestado en el 'Foro COPE Desafíos 2027', celebrado este martes.

Media ha subrayado que esta reforma fiscal no ha supuesto una menor recaudación, sino que ha generado "más consumo, más empleo y mayor actividad económica", lo que a la larga se traduce en mayor recaudación para las arcas públicas. El consejero ha explicado que desde el Ejecutivo se ha incidido en las deducciones en los tres presupuestos de la legislatura, con medidas dirigidas específicamente a sectores como "la vivienda, los jóvenes o las personas y sus familiares que sufren enfermedades raras".

El titular de Fomento ha afirmado que los cántabros han podido comprobar en sus declaraciones de IRPF de los años 2024 y 2025 que han pagado menos como consecuencia de la rebaja de la tarifa autonómica que entró en vigor el 1 de enero de 2024. "Se trata de una medida que ha beneficiado a 232.799 cántabros" y que se ha traducido en un ahorro total de 56,76 millones de euros en la declaración correspondiente al IRPF de 2024, ha asegurado.

A la vista de estos datos, Media ha afirmado que Cantabria ha pasado de ser la tercera comunidad con el IRPF más alto de España a la segunda con el tipo más bajo. Y ha subrayado que "Cantabria recauda más mientras todos los cántabros pagamos menos", añadiendo que esta mayor recaudación se debe tanto a que hay un mayor número de declarantes en la comunidad como a que las bases liquidadas también han aumentado exponencialmente.

También ha indicado que 18.733 cántabros se han beneficiado de las nuevas deducciones autonómicas dirigidas al alquiler de vivienda para jóvenes, a las ayudas por nacimiento de hijo, gastos de guardería, educación y ayuda doméstica, con un ahorro de 3,4 millones de euros. Asimismo, ha hecho referencia al incremento en la recaudación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que año a año va aumentando pese a las sucesivas rebajas de los tipos impositivos.

El consejero ha destacado que la rebaja en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales "ha permitido a 16.457 cántabros pagar menos", con un ahorro total en 2025 de 13 millones de euros, destacando especialmente a los 5.353 menores de 35 años, personas con discapacidad o residentes en municipios en riesgo de despoblamiento, que se han ahorrado seis millones en la compra de su vivienda habitual.

En su opinión, este incremento de la recaudación en transmisiones patrimoniales puede deberse a un aumento de las hipotecas y a la reactivación de la obra nueva, como consecuencia de la política de impulso de la vivienda pública desplegada por la Consejería de Fomento, que "produce un efecto de arrastre en todos los sectores derivados de la construcción".

Respecto a la vivienda, ha advertido que "el problema es la oferta, lisa y llanamente. Si no se construyen viviendas no va a bajar el precio", por lo que ha defendido la necesidad de impulsar la construcción tanto desde el ámbito público como desde el privado. El consejero ha reclamado medidas que permitan incrementar la oferta, entre ellas, una reducción del IVA de la vivienda.

Media ha recordado que el Gobierno de Cantabria está impulsando la construcción de vivienda y ha señalado que la Administración autonómica ha modificado "una cantidad de legislación en urbanismo" e introducido cambios relacionados con las viviendas de protección oficial con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. Además, ha cuestionado que el aumento de la recaudación de las administraciones no se utilice también para abordar este problema.

Por último, ha afirmado que la reforma fiscal ha sido fruto de la "escucha de todos los actores implicados" en la economía de la región, destacando que "hemos conseguido bajar 35 veces los impuestos en los que Cantabria tiene competencia", y ha agradecido a todos los profesionales que desde la empresa privada, la Administración, la investigación o la docencia aportan "rigor, visión estratégica y compromiso al análisis y a la toma de decisiones que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos".