Media destaca la rehabilitación como "actuación clave" para mejorar la calidad del parque de viviendas cántabro

El consejero de Vivienda, Roberto Media, en la jornada organizada por Laboral Kutxa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha destacado la importancia de la rehabilitación de edificios como una de las actuaciones necesarias para mejorar la calidad del parque residencial de Cantabria, incrementar su eficiencia energética y avanzar en materia de accesibilidad, conservación y seguridad.

Media ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la jornada 'La rehabilitación de edificios: necesidad, oportunidad y reto', organizada por Laboral Kutxa en el Nuevo Molino de Puente Arce, donde ha defendido la necesidad de abordar el problema de la vivienda desde diferentes ámbitos, combinando la construcción de nuevos inmuebles con la recuperación y mejora de los ya existentes.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno de Cantabria está impulsando programas de rehabilitación de edificios públicos y privados con un enfoque integral, de manera que las intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y la incorporación de fuentes renovables se acompañen de actuaciones en accesibilidad, conservación, seguridad y digitalización.

Según ha informado el Gobierno, el consejero ha recordado que durante 2025 y 2026 se han puesto en marcha ayudas para la rehabilitación de edificios públicos por importe de tres millones de euros, que han permitido generar una veintena de viviendas en diferentes municipios de la comunidad autónoma.

Asimismo, ha destacado las inversiones realizadas para mejorar diferentes barrios de Santander, como Cajo y el Barrio Obrero del Rey, con actuaciones que benefician a 264 viviendas y suponen una inversión de 4,79 millones.

A estas intervenciones se suman otras desarrolladas en municipios como Miengo, Somo, San Vicente de la Barquera y Ajo, que han beneficiado a "cientos de propietarios".

NUEVOS FONDOS PARA REHABILITACIÓN

Durante su intervención, Media se ha referido también al nuevo Plan Estatal de Vivienda, que contempla 133 millones de euros para Cantabria, de los cuales un 40% -más de 53 millones de euros serán aportados por la comunidad autónoma- y una parte de los cuales se destinará a programas de rehabilitación.

El consejero ha señalado que estos recursos permitirán continuar las actuaciones de regeneración urbana y mejora de los edificios residenciales, especialmente en materia de accesibilidad y sostenibilidad. "Son fondos que destinaremos a regenerar nuestros barrios y que nuestro tejido urbano mejore en accesibilidad y sostenibilidad", ha afirmado.

Media ha destacado igualmente la importancia de la colaboración con las empresas especializadas en rehabilitación para facilitar el desarrollo de los proyectos y la utilización de los recursos disponibles.

El titular de Fomento ha enmarcado estas actuaciones en la política de vivienda del Ejecutivo autonómico, cuyo presupuesto supera este año los 60 millones de euros, y que contempla medidas fiscales, administrativas y presupuestarias.

Durante la jornada también han participado, Carlos Caramés, alcalde de Piélagos; Alberto Garay, responsable de rehabilitación de comunidades de Laboral Kutxa; y Gorka Basurto, CEO de Codenor.