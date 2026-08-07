Media dice que Cantabria ayudará a Castro con el alga asiática si la alcaldesa lo pide

Retirada alga asiática en Noja - EUROPA PRESS

SANTA MARÍA DE CAYÓN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media (PP), ha asegurado que el Gobierno de Cantabria ayudará al Ayuntamiento de Castro Urdiales a retirar alga asiática y limpiar las playas del municipio si la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), se lo pide, como hace el Ejecutivo -ha añadido- con "todos los ayuntamientos cuando tienen problemas".

En declaraciones a los medios, durante un acto institucional en Santa María de Cayón, Media ha señalado que su Consejería "no va a dejar abandonado a ningún ayuntamiento", aunque ha subrayado al respecto que para que el Gobierno pueda ayudar necesita que se lo pidan los municipios.

"De momento, de Castro Urdiales no hemos recibido ninguna petición de ayuda. De hecho, los técnicos que han ido a comprobar si es alga asiática los he mandado yo de forma interna", a raíz de la llegada de algas a arenales del municipio, ha apostillado. Así, ha insistido en que cuando la alcaldesa pida ayuda, "la recibirá como merece cualquier otro ayuntamiento".

Con estas palabras, Media ha venido a responder a las declaraciones que hizo ayer el delegado del Gobierno en la región y líder del PSOE, Pedro Casares, que se preguntó si la Consejería ayudaba a Noja con el alga asiática por ser un municipio del PP y no lo hacía con Castro al estar dirigido por socialistas.

Además, el titular de Medio Ambiente ha pedido a Casares que hable con el secretario de Estado del ramo, Hugo Morán, que considera que la responsabilidad es de la región, pese a que como ha reiterado Media es un especie invasora y en la conferencia sectorial de 2022 se aprobó que era responsabilidad de la Administración del Estado.

En este sentido, el titular de la Consejería ha insistido en que no está de acuerdo en que este problema sea municipal, sino "nacional", algo que "va a ver el señor Casares porque en muy breves fechas vamos a demandar al Gobierno de España", ha apostillado, para referirse a la reclamación del desembolso en 2025 para retirar y tratar el alga en las playas de Noja.

"El año pasado nos costó más de 600.000 euros retirar y tratar todas esas algas que no son una competencia ni municipal ni autonómica y este año va a costar mucho más", ha augurado, a la par que ha indicado que el Gobierno cántabro está preparando la demanda.

"Como no quieren pagarnos y les corresponde a ellos, pues tendrán que ser los tribunales los que digan si están de acuerdo o no. Creo que lo vamos a ganar razonablemente y vamos a esperar a presentar en las próximas semanas esas demandas. Sería muy bueno que el señor Casares nos ayudara a presentarlas y a exigir para los cántabros lo que es de justicia", ha concluido.