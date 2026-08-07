Media espera que las compraventas de viviendas suban en los próximos meses, una vez efectivas las rebajas fiscales

Archivo - El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTA MARÍA DE CAYÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) espera que la compraventa de viviendas se revitalice en los próximos meses una vez que ya se han hecho efectivas las rebajas fiscales incluidas en los presupuestos de la comunidad autónoma de este año, que se aprobaron en mayo.

Así lo ha afirmado el consejero del ramo, Roberto Media, al ser cuestionado por los medios de comunicación acerca de la caída experimentada en la compraventa de vivienda en la región los últimos meses, que, por ejemplo, ha sido del 21,5 por ciento en junio respecto al mismo mes de 2025, la mayor caída del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística publicados este viernes.

Media ha apuntado que, durante el segundo trimestre del año, "como la gente sabía que iban a bajar los impuestos" asociados a estas operaciones, las compras se han retraído a la espera de que se implementaran "esas rebajas de impuestos que llevaba el presupuesto".

"En los próximos meses veremos cómo vuelven a crecer otra vez", ha pronosticado el consejero, que ha subrayado que la necesidad de vivienda en Cantabria es "altísima". "Lo estamos viendo por todos los sitios, no hay casi nada en el mercado y lo poco que hay se vende todo", ha añadido.

En este sentido, el titular de Vivienda ha asegurado que, "por desgracia", va a haber que construir "muchísimos más inmuebles, tanto desde el ámbito público como del privado".

Media ha realizado estas declaraciones en Santa María de Cayón, donde ha visitado las obras de mejora de la CA-610.