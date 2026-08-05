Media garantiza que las obras de rehabilitación del paseo marítimo de Laredo se iniciarán esta misma legislatura

Archivo - Infografía del futuro paseo marítimo de Laredo - AYUNTAMIENTO DE LAREDO - Archivo

LAREDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media (PP), ha garantizado que las obras de rehabilitación del paseo marítimo de Laredo arrancarán antes de que acabe la legislatura --que concluye en mayo de 2027-- y, ello, a su juicio, para "gran disgusto" de algunos concejales de la Corporación municipal.

"Habrá dinero y habrá adjudicación y habrá obras en esta legislatura", ha afirmado este miércoles el consejero, a preguntas de los periodistas sobre este tema, durante la visita que ha realizado al municipio para inaugurar las obras de reforma de la estación de autobuses.

Media ha afirmado que el Gobierno va a construir el nuevo paseo marítimo "a pesar de los socialistas", cuyos concejales estuvieron entre quienes votaron en contra del condicionado de la Demarcación de Costas necesario para posibilitar este proyecto, igual que hicieron los de Hacemos Laredo y Unidos por Laredo.

Tras aprobar el Pleno el pasado junio dicho condicionado, el consejero ha explicado que el Ayuntamiento ha remitido ya el proyecto al Gobierno y a partir de ahí se inicia todo el proceso de contratación habitual.

Ha indicado que el Gobierno deberá llevar a cabo una "supervisión" del proyecto porque a partir de medio millón de euros debe hacerse así, pero en cuanto ésta concluya se iniciará con toda la licitación.

"Vamos a ver obras en el paseo de Laredo antes de que termine la legislatura porque era el compromiso de la presidenta Buruaga y era mi compromiso. Eso sí, seguramente habrá mucha gente o algunos concejales de este ayuntamiento que ese día tendrán un gran disgusto, pero bueno, les vamos a acostumbrar a seguir teniendo muchos disgustos a lo largo de esta y las siguientes legislaturas", ha aseverado.

VIVIENDA SOCIALES

En otro orden de cosas, el consejero, también a preguntas de los periodistas, ha avanzado que en las próximas semanas se anunciará el sorteo de las tres nuevas viviendas de alquiler asequible que el Gobierno ha construido en unos locales propiedad de Gesvican en Laredo.

Al respecto, ha detallado que aquellos que deseen participar en él deberán apuntarse en el listado de gente demandante de vivienda y, entre los solicitantes, se realizará un sorteo "puro y duro" que es "la forma más justa de adjudicar" los inmuebles, ha dicho.

Además, el consejero ha apuntado que estará abierto a todos los ciudadanos de Cantabria, aunque estarán obligados a censarse en el municipio.