Roberto Media inaugura en Luena varias actuaciones con una inversión superior a los 120.000 euros - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento ha realizado una visita institucional a Luena para comprobar el estado de varios proyectos ejecutados por su departamento, que han contado con una inversión autonómica de algo más de 120.000 euros.

Acompañado por el alcalde, José Ángel Ruiz, y otros miembros de la Corporación, Media ha supervisado los trabajos de limpieza ejecutados por el Servicio de Carreteras Autonómicas en el entorno del puente sobre el río Magdalena, que han contado con una inversión de 32.500 euros.

La actuación, solicitada por este Ayuntamiento, ha conseguido eliminar el taponamiento de dos de los tres ojos del puente, en los que se acumulaban 470 toneladas de tierras, generando un riesgo de inundación en este entorno, así como la posible afección de esta infraestructura.

De hecho, los trabajos se han completado con la regularización del lecho para corregir el socavamiento que la corriente había provocado en las pilas centrales del puente.

Una actuación con la que, según Media, se ha asegurado la estabilidad del puente y se ha garantizado la recuperación de su capacidad de evacuación original.

Junto a este proyecto, el consejero ha explicado que la Dirección General de Obras Públicas ha realizado también distintas actuaciones en el municipio, centradas en la conservación y mejora de la seguridad vial en la carretera CA-263, que une Entrambasmestas con Vega de Pas.

Entre las principales intervenciones, ha destacado la limpieza de cunetas, con una inversión de 17.000 euros, para mejorar el drenaje y evitar acumulaciones de agua.

Además, se han invertido 20.550 euros en labores de mantenimiento ordinario, como reparación e instalación de barreras de seguridad, así como trabajos de poda y desbroce.

También se han destinado 50.000 euros al bacheo del firme en esta misma vía mediante doble tratamiento superficial, como medida provisional hasta que se acometa la mejora completa de esta vía.

Precisamente, sobre el proyecto de mejora integral de la CA-263, el consejero ha explicado al alcalde que los trabajos, que contarán con una inversión cercana a los 18,5 millones de euros, se ejecutarán en dos tramos. El primero, entre Entrambasmestas y Gurueba, y el segundo, entre Gurueba y Vega de Pas.

Tal y como ha avanzado, ambos proyectos se redactarán de forma simultánea y tendrán un plazo de ejecución de 10 meses, con un coste de 500.000 euros entre los dos. "Esperamos que en el primer trimestre de 2027 tengamos ya esos proyectos redactados y, en cuanto dispongamos de todos los permisos necesarios, podamos licitar los trabajos de esta carretera que dará servicio a toda la comarca", ha expresado Media, quien ha asegurado que esta infraestructura se convertirá en "una carretera del siglo XXI" que dará acceso al futuro teleférico Mirador del Pas.

ACCESO A RESCONORIO

Por otro lado, Media ha anunciado al regidor que su departamento dispone ya del proyecto constructivo para ejecutar una carretera de acceso al núcleo de Resconorio, que permitirá dar servicio a varias viviendas de la zona, actualmente accesibles únicamente a pie.

"Se trata de una actuación que nos habían solicitado desde hace tiempo", ha asegurado, refiriéndose especialmente a una de estas viviendas en las que reside una persona con problemas de movilidad que tiene dificultades para acceder a su domicilio.

En este sentido, ha avanzado que la próxima semana la Consejería remitirá el proyecto al Ayuntamiento para que pueda valorarlo y mostrar su conformidad.

Media ha explicado que la inversión estimada asciende a 600.000 euros y, una vez se cuente con el visto bueno municipal, el proyecto continuará con la fase de supervisión para, posteriormente, proceder a su licitación a la mayor brevedad posible.

1,5 MILLONES DE EUROS PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

El también consejero de Medio Ambiente ha señalado que su departamento tiene como prioridad la mejora del abastecimiento de agua en el municipio, un territorio con una elevada dispersión poblacional y numerosos depósitos, muchos de ellos sin ningún sistema de cloración.

Ante esta situación, la Dirección General de Aguas ha elaborado un informe en el que se recogen actuaciones "para poner en orden" el abastecimiento de agua por todo el municipio, unos trabajos que contarán con una inversión global cercana al millón y medio de euros.

En concreto, el Ejecutivo licitará, una vez estén disponibles los presupuestos autonómicos, la redacción de la primera fase de estos trabajos que contarán con un presupuesto aproximado de 500.000 euros y que afectarán a los pueblos de Entrambasmestas, Sel de la Carrera, Tablado, San Andrés, Los Pandos, Sel Viejo y Carrascal de San Miguel, en los que se procederá a mejorar sus depósitos, instalar sistemas de cloración, así como ejecutar las acometidas domiciliarias que sean necesarias.

El objetivo del Ejecutivo es que, al final de la legislatura, estén finalizados todos los proyectos constructivos y en marcha algunas de las actuaciones, ha afirmado.

En la visita han estado también la directora general de Obras Públicas, Carmen López, y la directora general de Aguas y Puertos, María Tejerina.