Media inaugura la XVI Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, asiste a la inauguración de la ‘XVI Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha inaugurado este miércoles en Santander la XVI Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico, un encuentro que por primera vez se celebra en Cantabria y que reúne a especialistas y expertos de todo el país para abordar los retos y oportunidades ligados a su conservación.

Durante su intervención, Media ha expresado el orgullo del Ejecutivo autonómico por ejercer como anfitrión de esta reunión nacional en un entorno "tan singular" como la Península de la Magdalena, integrada en el Geoparque Mundial de la UNESCO Costa Quebrada.

El consejero ha recordado que, desde la obtención de este reconocimiento internacional, el Gobierno de Cantabria trabaja para cuidar, promocionar y dar a conocer este territorio, un objetivo que también inspira la celebración de esta asamblea nacional.

En este sentido, ha subrayado la importancia del lema que guía el trabajo de la Comisión de Patrimonio Geológico, 'Conocer para conservar'. "La investigación y el conocimiento profundo de nuestra Tierra no son fines en sí mismos, sino el punto de partida indispensable para protegerla", ha afirmado.

Media ha defendido además que la conservación del patrimonio geológico va más allá de su protección, ya que, cuando se realiza con criterio y con el respaldo del conocimiento científico, permite generar nuevas oportunidades para el territorio.

A su juicio, los geoparques mundiales de la UNESCO representan el mejor ejemplo de esta filosofía. Asimismo, ha señalado que la puesta en valor del patrimonio geológico no solo responde a su relevancia científica y medioambiental, sino también a su capacidad para favorecer la creación de empleo, la dinamización económica, la cohesión social y un desarrollo sostenible vinculado al entorno.

El titular de Medio Ambiente ha destacado que la celebración de este congreso supone un impulso para el trabajo que se desarrolla en torno al Geoparque Costa Quebrada y ha mostrado "la plena sintonía" del Gobierno de Cantabria con los objetivos del encuentro, orientados a utilizar el conocimiento geológico como eje vertebrador en armonía con la biodiversidad y el patrimonio cultural e histórico.

En esta sesión inaugural han participado también la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente de la Comisión de Patrimonio Geológico, Manuel Monge-Ganuza; y la vicerrectora de la Universidad de Cantabria, María Margallo Blanco.