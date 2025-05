Media se reunirá "en los próximos días" con el secretario de Estado de Transportes y pedirá ver los nuevos trenes

SANTANDER 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media (PP), ha avanzado que mantendrá una reunión "en los próximos días" con el secretario de Estrado de Transportes, José Antonio Santano, y le pedirá de nuevo visitar la planta de la empresa CAF en Beasain (Guipúzcoa) donde se fabrican los nuevos trenes comprometidos para esta región y para Asturias.

"Le voy a pedir ir a verlo con mis propios ojos, que me fío mucho más que de la fe en cuestiones políticas de la izquierda española", ha dicho Media en el Pleno del Parlamento, al ser preguntado por el PRC sobre si tiene información veraz del estado de fabricación de los nuevos trenes -que comenzó en febrero de 2024 tras el escándalo de los diseñados previamente y el problema de las medidas con las que no entrarían por los túneles de la red de ancho métrico de ambas comunidades autónomas-.

El diputado regionalista Javier López Estrada ha pedido al consejero que exija esa visita ya que "también duda" de que se puedan cumplir los plazos comprometidos para el primer semestre de 2026.

Media le ha respondido que ha hablado con el presidente de Adif y con el comisionado para el transporte ferroviario en Cantabria "en multitud de ocasiones" y "me han asegurado personalmente que los trenes estarán construidos en los plazos que se habían previsto, y yo no tengo por qué dudarlo".

Eso sí, "vamos a estar un pelín más vigilantes que ustedes", ha replicado al PRC, que gobernó la pasada legislatura en coalición con el PSOE, tras criticar que los trenes no se habían empezado a construir y "nadie se había enterado".

Además, Media ha respondido a otras preguntas de Vox respecto a las medidas previstas por el Gobierno para evitar incrementar el despoblamiento de municipios cercanos a Castilla y León, después de que la comunidad vecina haya proyectado una promoción de 800 viviendas públicas en Aguilar de Campoo.

En este sentido, el consejero ha presumido de que cuando termine la legislatura "va a haber viviendas públicas en Campoo como no ha habido nunca", tras la construcción de 88 nuevas. A ello ha sumado las ayudas de 10.800 euros para la compra de vivienda para menores de 35 años que fijasen su domicilio habitual en municipios de menos de 10.000 habitantes que, en el caso de Campoo, han recibido un total de 12 solicitudes.

NUEVAS ACCIONES EN EL PLAN DE AUTÓNOMOS

También ha intervenido en el Pleno el consejero de Empleo, Eduardo Arasti, que ha puesto en valor "el efecto exitoso" de las medidas de estímulo al autoempleo del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo después de que Cantabria registrase "la tercera tasa de paro más baja de toda España", y ha anunciado que su departamento está estudiando nuevas acciones dentro del marco de este plan.

En concreto, ha señalado el Programa de Transferencia del Talento que se orienta al desarrollo de un conjunto de ayudas de apoyo a la consolidación y transferencia del conocimiento en oficios y actividades profesionales con alto riesgo de desaparición por falta de relevo generacional y escaso atractivo para la población juvenil, con un presupuesto de 70.000 euros.

Otra medida es un estudio demográfico del sector comercial de Cantabria, en colaboración con la Cámara de Comercio, que aborde la distribución por edades, sexo y municipios del comercio a fin de poder optimizar las medidas a ejecutar.

Y el asesoramiento personal y directo entre los propietarios de los negocios que prevean jubilarse y los posibles emprendedores interesados, divulgando las oportunidades de negocio y acompañándolos "en todo el proceso".

Entre otras, también se encuentran incentivos financieros y fiscales para la transmisión patrimonial de los negocios, ayudas para el asesoramiento, estudios de viabilidad empresarial, préstamos subvencionados, simplificación administrativa, digitalización del sector y formación adecuada a las necesidades de los sectores.

Así lo ha expuesto el consejero interpelado por Vox sobre el relevo generacional de los autónomos próximos a jubilarse y el mantenimiento de los negocios.

La diputada del grupo Natividad Pérez ha instado al Gobierno a poner medidas y soluciones "eficaces e inmediatas" porque "no estamos ante un problema futuro, sino ante un problema presente ya" y "cada mes que pasa sin actuar, supone la pérdida irreversible de negocios viables que podrían continuar generando riqueza y empleo en nuestra región".

Arasti ha respondido que el Gobierno "sí ha abordado el problema y estamos, como siempre, trabajando".

"Pero no se ha dado cuenta que hemos reducido todos los impuestos; que hemos hecho el I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo que tiene más de 50 medidas y que tendrá más, (...) y que ya hemos hecho la primera Ley de Simplificación Administrativa", ha enumerado, entre otras cuestiones, para pedir a la diputada que "dé el tiempo suficiente", ya que "en dos años no podemos hacerlo todo" cuando "no se ha hecho nada hasta ahora".

COMERCIO EN EL BESAYA

Y en este sentido el consejero también ha dado cuenta de la situación del comercio en la comarca del Besaya quien, a preguntas del PSOE sobre el cierre de negocios en la zona, ha informado que desde 2015 se han cerrado 355 en Torrelavega, a una media de 35 comercios al año.

"El PSOE y PRC han gobernado en Torrelavega y Cantabria durante ocho años. Conclusión, con ustedes el número de comercios cerrados se multiplica por seis", ha aseverado.

Tras ello, ha citado medidas de apoyo directo a los comerciantes, que también figuran en el I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, como las cuotas cero o las ayudas al sector comercial para inversiones, que este año ha sido de 1,3 millones de euros, con una reserva específica para la comarca del Besaya de al menos el 23% de las ayudas, ha señalado.