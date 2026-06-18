Media ve "una vergüenza" la multa de 270 euros a los okupas de Orejo y cree que no desalojarán en 15 días

Archivo - Vivivenda okupada en Orejo. Piso de alquiler asequible construido por el Gobierno de Cantabria y ocupado ilegalmente - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha asegurado que ve "una vergüenza" la multa de 270 euros que la Fiscalía ha pedido a los okupas de la vivienda pública de Orejo, y cree que no es probable que desalojen el piso en 15 días.

"La verdad que con la legislación que tenemos sale muy barato ocupar las fincas de otros, en este caso las fincas que son de todos ustedes", ha apostillado, a preguntas de los periodistas, después de que el fiscal de la causa por la ocupación ilegal de una vivienda de protección oficial de Orejo, en Marina de Cudeyo, haya solicitado este miércoles una multa de tres euros al día durante tres meses y el desalojo del piso, en el plazo máximo de 15 días, para una de las 'okupas', la única que ha compareció en la vista, que quedó visto para sentencia.

En este sentido, Media ha recordado que la vivienda okupada tendría que estar en manos de una persona que ganó un sorteo público, pero hay tres personas que "han decidido que no y que se la prefieren quedar".

Con todo, el consejero ha afirmado que el Gobierno de Cantabria apoya la petición de la Fiscalía. "No hay otra forma", ha señalado Media, quien espera que el juez dicte el desalojo del piso en un plazo de 15 días.

Sin embargo, ha advertido que, al igual que "no tuvieron muy buenas intenciones al entrar, tendrán las mismas intenciones al irse".

En esta misma línea, ha recordado que en Torrelavega ocurrió un caso similar y, el mismo día que se produjo el lanzamiento por orden judicial de una persona que no era vulnerable, en cuanto se fue la policía y el representante judicial, el okupa "volvió, entró, cambió la cerradura y ya por la tarde estaba ahí".

Sobre este suceso, ha avanzado que en el mes de julio habrá una nueva vista en la que se dictará una orden de lanzamiento.

UNA LLAMADA DE ATENCIÓN AL GOBIERNO

Por otro lado, ha considerado que esta okupación es "una llamada de atención muy importante" al Gobierno de España, al PSOE, y al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que "dicen que en Cantabria y en España no hay ocupación". "Es una verdadera vergüenza", ha enfatizado.

Media ha informado de que más de un 18 por ciento del parque público de vivienda de Cantabria está okupado o inquiokupado, lo que, a su juicio, quiere decir que hay gente que lo necesita y no puede.

"Si alguien necesita una vivienda lo que tiene que hacer es ir por el procedimiento que marca la comunidad autónoma y ahí tendrá el respaldo de todo el organigrama; lo que no se puede hacer es tomar la justicia por su mano", ha lamentado.

En esta misma línea, ha insistido en que el PSOE "ha decidido que esta forma de actuar hay que defenderla" como lo ha hecho en la Ley de Vivienda.

"No es de recibo que la Guardia Civil y la Policía Local de Marina de Cudeyo vean a los pocos minutos que se había producido la okupación y no puedan hacer nada", ha reiterado.

Por ello, Media ha asegurado que esta legislación "hay que cambiarla". "Personas como el señor Casares (PSOE), que no hace más que sonreír a las cámaras e irse sacando fotos un día sí y otro también, a un lado y a otro como pollo sin cabeza, lo que tiene que hacer es dedicarse a cumplir sus obligaciones y decirle a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y al del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que hay que cambiar la ley para que esto no se produzca", ha reiterado.

Y ha instado al Gobierno de España a que se tome "en serio" la okupación y que "empiece a arreglar el problema de la vivienda" porque, según ha apuntado, "va a afectar muchísimo al futuro de las familias y de los jóvenes", porque a quien más perjudica la okupación es "a quien no tiene posibilidades de acceder a una vivienda en el mercado libre".

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha hecho estas declaraciones tras una rueda de prensa en la que ha avanzado que la compañía Volotea comenzará a operar Santander-Madrid los fines de semana a partir de noviembre.