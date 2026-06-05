Media visita las obras del futuro espacio de insensibilización equina en el Centro Militar de Mazcuerras

El consejero de Fomento, Roberto Media, visita las obras de construcción del espacio especializado para la insensibilización equina en el Centro Militar de Cría Caballar - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha visitado este viernes las obras del futuro espacio especializado para la insensibilización equina que se están ejecutando en el Centro Militar de Cría Caballar, ubicado en el municipio de Mazcuerras.

Media, que ha recordado que el proyecto cuenta con una inversión autonómica de 1.130.094 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, se convertirá en una infraestructura "única y de referencia internacional" que permitirá cubrir una necesidad que hasta ahora no existía, facilitando la instrucción y el entrenamiento especializado de caballos, tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a particulares vinculados al ámbito ecuestre.

Además, podrá utilizarse para desarrollar los proyectos de desbrave y doma que se llevan a cabo en colaboración con la Mancomunidad Reserva del Saja, así como para la organización de cursos y actividades formativas dirigidas a particulares.

"Esta es una actuación buena para todos los municipios que componen la Mancomunidad Reserva del Saja, pero también para toda Cantabria", ha expresado, al tiempo que ha resaltado el potencial que tendrá para dinamizar la actividad ecuestre y reforzar el atractivo de la comarca.

La actuación, promovida por la Mancomunidad Reserva del Saja, se está ejecutando en una parcela de 16.680 metros cuadrados cedida para su uso por el Ministerio de Defensa. Los trabajos contemplan la creación de 15 estaciones de entrenamiento para habituar a los caballos, a través de diferentes ejercicios, a condicionantes externos para que lleguen a percibirlos como inofensivos.

Acompañado del delegado de Defensa en Cantabria, Emiliano Blanco; el teniente coronel y jefe del Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras, Mariano Trueba, y del alcalde del municipio y presidente de la Mancomunidad, Javier Camino, el consejero ha incidido en que tanto la Mancomunidad como los responsables de este centro llevaban muchos años reclamando la construcción de esta infraestructura "que ha salido adelante gracias a la implicación y la apuesta de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga".

Sobre este asunto, ha puesto en valor el papel desempeñado por el coronel Eugenio Heredia, impulsor de esta iniciativa desde su etapa al frente de la yeguada militar.

Por último, ha agradecido la colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Mazcuerras, la Mancomunidad Reserva del Saja y los técnicos de la Consejería durante la fase de diseño y desarrollo de la actuación.

El proyecto contempla la construcción de 15 estaciones de entrenamiento destinadas a adaptar a los caballos a diferentes estímulos y condicionantes externos, todas ellas conectadas mediante un vial de acceso que garantizará la seguridad tanto de los animales como de los profesionales que participen en las prácticas.

Entre las instalaciones previstas se incluyen distintos pasillos de entrenamiento con obstáculos, elementos visuales, banderas, pancartas y sistemas capaces de generar movimientos repentinos y estímulos luminosos.

Asimismo, se habilitarán varios fosos de diferentes características, algunos con rampas y plataformas intermedias, y otro diseñado para simular entornos con fuego en condiciones controladas.

El centro contará también con otros elementos específicos de entrenamiento, como troncos de madera, bidones o maniquíes, además de un túnel equipado con iluminación regulable para recrear situaciones de oscuridad, desorientación y obstáculos.

A ello se sumarán varias estaciones con escaleras de distinta configuración y una estructura que permitirá a los caballos practicar el cruce de un regato.

OTRAS INVERSIONES EN MAZCUERRAS

Aprovechando la visita a esta instalación, el consejero se ha desplazado también a comprar el estado de los trabajos de mejora y mantenimiento que se han ejecutado en varios viales de las localidades de Cos, Herrera de Ibio y Sierra de Ibio, con una inversión de 67.000 euros.

Además, Media ha recordado que el Ayuntamiento de Mazcuerras recibirá, con cargo al Plan de Inversiones Municipales, una subvención de 250.000 euros para ejecutar dos actuaciones en el municipio.