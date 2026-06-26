El médico Ignacio Hernández, Premio a la Trayectoria en la Protección del Derecho a la Salud

El Consejero De Salud, César Pascual, Entrega El Premio A La Trayectoria En La Protección Jurídica De La Salud A Ignacio Hernández Medrano. - GOBIERNO
SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El médico Ignacio Hernández Medrano, especialista en Neurología Clínica, ha sido distinguido con el Premio a la Trayectoria en la Protección del Derecho a la Salud, dentro del 19 Encuentro Interautonómico sobre Protección Jurídica del Paciente que se ha celebrado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.
El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha entregado el galardón a Hernández, fundador y director médico de Savana, compañía especializada en inteligencia artificial aplicada a la salud, y Premio Fundación Princesa de Girona Empresa en 2019.
El distinguido, que ha pronunciado una conferencia magistral bajo el título 'Inteligencia artificial y medicina: buscando señales en el ruido', ha agradecido el reconocimiento y lo ha hecho extensible a todo su equipo en Savana.
Pascual ha resaltado la capacidad del premiado --que ha desarrollado buena parte de su carrera asistencial en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid-- para "hacer pensar e incomodar las certezas", así como para "anticipar tendencias".
En este sentido, ha reflexionado que si bien los galardones "suelen concederse a quienes destacan por lo que han hecho", en este caso se ha otorgado a quien "ha destacado siempre por lo que nos ha obligado a pensar".
El consejero también se ha referido al carácter pionero de este profesional hace 15 años, y que junto al desarrollo de su carrera asistencial asumió responsabilidades en la estrategia de investigación clínica, coordinando una estructura con más de un centenar de investigadores, combinando así la práctica clínica con la gestión sanitaria y la investigación biomédica.
"La mayoría hablábamos de mejorar hospitales, optimizar procesos e incorporar tecnología, y él hablaba de que la medicina que conocíamos estaba a punto de cambiar radicalmente y hablaba de inteligencia artificial cuando era algo reservado a unos pocos visionarios".
"Nos hablaba -ha añadido- de algoritmos cuando la mayoría seguíamos pensando en formularios, nos hablaba de datos cuando aún creíamos que el verdadero valor estaba únicamente en las infraestructuras".
Pascual ha comentado que muchas de esas conversaciones "se han convertido en debates cotidianos", y se ha referido así a la inteligencia artificial, la medicina personalizada, los asistentes virtuales, la capacidad predictiva de los datos y la transformación radical entre profesionales, pacientes y tecnología.
"Cuando uno mira hacia atrás, descubre que Ignacio Hernández llevaba tiempo señalando el camino", ha indicado el consejero, para señalar la necesidad de seguir contando con personas como él. "capaces de interpretar el futuro antes de que llegue, capaces de combinar conocimiento, visión e inconformismo".
En este sentido, ha apuntado como una constante en toda su trayectoria el "no aceptar los límites intelectuales impuestos por la inercia y la costumbre, no conformarse con mejorar lo existente, sino intentar imaginar lo que todavía no existe".
Por todo lo anterior, Pascual ha subrayado que este reconocimiento "no premia solo una carrera profesional brillante y una trayectoria internacional", sino también "una forma de mirar el mundo".
En el acto de entrega del premio, el consejero ha estado acompañado por rector de la UIMP, Ángel Pelayo. También han asistido los directores del Encuentro Interautonómico, Joaquín Cayón y Jorge Tomillo.
OTROS PREMIADOS.
En anteriores ediciones, este galardón, promovido por la Consejería de Salud a través del grupo de investigación en derecho sanitario y bioética del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL), ha distinguido al doctor Manuel Elkin Patarroyo (2018), el doctor Valentín Fuster (2019), el doctor Luis Rojas Marcos (2020), el doctor Julio Mayol (2022), la doctora María Blasco (2023), el doctor Ángel Carracedo (2024) y el doctor Rafael Yuste (2025).