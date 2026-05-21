Los médicos cántabros, "frustrados" por el largo conflicto con Sanidad por el Estatuto Marco, avisan: "No pararemos"

1089197.1.260.149.20260521142650 Concentración de médicos en Valdecilla el jueves, 21 de mayo, para reivindicar un Estatuto Marco propio para la profesión - EUROPA PRESS

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Médicos cántabros han vuelto a concentrarse este jueves a las puertas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio; unos profesionales que reconocen sentirse "frustrados y cansados" por un conflicto que "se está prolongando demasiado" y ante el que por ahora no ve visos de solución.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración, el secretario general del Sindicato Médico en Cantabria, Óscar Pascual, ha lamentado la falta de negociación por parte del Ministerio, con el que, según ha indicado, no ha habido ningún contacto desde el pasado 17 de abril cuando remitió una propuesta que "no tenía ningún tipo de sentido" y todavía no hay previsto ninguno nuevo.

"Parece que el Ministerio da por rotas las negociaciones; nos desprecia como colectivo; no asume las responsabilidades que tiene cualquier administración ante un conflicto de este tipo y máxime cuando las consecuencias son tan serias como las que se producen en una huelga de médicos", ha lamentado Pascual.

Ha indicado que la situación es "totalmente inédita" ya que "nunca jamás se había producido un conflicto en el que la otra parte --la Administración-- no asume sus responsabilidades y no dialoga, no negocia". "Estamos en una situación de bloqueo absoluta", ha advertido.

Ante un conflicto que se prolonga ya desde hace un año, los médicos cántabros han advertido que "no pararán" en sus reivindicaciones. De hecho, y a falta de lo que se determine a nivel nacional por parte de los sindicatos convocantes, Pascual cree que las movilizaciones podrían intensificarse.

La concentración de este jueves se enmarca en la cuarta semana de huelga médica en lo que va de año y hay otra más prevista en junio a falta de concretarse otras nuevas.

Respecto al efecto asistencial que está teniendo en Cantabria, Pascual ha indicado --"y espera que se entienda"-- que el impacto "es el que se pretende cuando uno hace una huelga" y que --reconoce-- tiene "consecuencias para los pacientes".

El representante del Sindicato Médico ha afirmado que estas huelgas "las hacemos convencidos de que lo que estamos haciendo ahora mismo realmente va a ser la solución a algo que nosotros estamos viendo cómo va a ir cada vez a más y cómo las consecuencias del deterioro que se está produciendo en la sanidad va a tener muchas mayores el día de mañana, si no hacemos lo que estamos haciendo ahora".

Respecto al seguimiento, ha indicado que es "correcto", aunque ha reconocido que "quizás no hemos sabido transmitir realmente a los (médicos) residentes la relevancia que esto tiene para ellos" ya que les va "a afectar de lleno durante la mayor parte de su vida laboral".

La misma afectación va a tener también para quienes aún son estudiantes de Medicina, a quienes los convocantes han invitado a participar en las movilizaciones. "Hemos insistido en mensajes tratando de informar de lo dramático que es exactamente la situación en la que están viviendo ahora mismo", ha dicho.

LA PROTESTA

La concentración en Valdecilla, a la que han asistido unos 200 médicos, según datos de la Policía Local de Santander, ha arrancado al mediodía y ha estado presidida por una pancarta con el lema 'Estatuto Médico Propio ¡Ya!. ¡No a la esclavitud!'.

Los participantes han coreado diferentes lemas, varios contra la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que han dirigido calificativos como "traidora", "petarda" o "esquirol".

Durante la concentración, se ha leído un manifiesto en el que se ha defendido lo "legítimo" de las demandas de los médicos, profesionales con una formación que "no es comparable con el de ninguna otra categoría" sanitaria y con una responsabilidad que "debe ser compensada y reconocida".

"No es difícil de entender que tengamos como objetivo legítimo poder negociar, en primera persona, nuestras propias condiciones. Es lógico, sensato y del todo razonable. No hay que dar muchas vueltas para explicar que aspiramos a tener una jornada laboral, como el resto y en la que las horas de más se retribuyan por encima de la hora ordinaria, como al resto", ha resumido, entre otras demandas.

También han insistido en que no aceptan una clasificación profesional que "homologa" a los médicos con otras categorías "a las que respetamos pero con las que nos separan muchas realidades".

Según se recoge en el manifiesto, estas demandas "básicas y fáciles de entender" no se aceptan por parte del Ministerio porque "su objetivo es seguir manteniendo el sistema" con el "sobreesfuerzo" de los médicos y "a costa" de su "penosidad, salud y familia".

EL CONSEJERO A LA MINISTRA: "NO SE LEVANTE, HASTA QUE HAYA ACUERDO"

También se ha pronunciado sobre este conflicto el consejero de Salud, César Pascual (PP), quien ha lamentado que estos paros están "haciendo un daño terrible" al sistema sanitario público y ha puesto el foco en lo "insólito" de la postura de la ministra.

"Yo no conozco huelgas generales en las que las dos partes no se sientan a negociar intentando parar", ha criticado, al tiempo que ha exigido a García que dialogue con los médicos y "no se levante de la mesa hasta que lleguen a un acuerdo".

Y es que, para Pascual, la valoración de la situación "no puede ser más negativa" tras cuatro semanas de huelga en las que "llevamos más de 100.000 actos asistenciales perdidos" --entre 25.000 y 30.000 por cada semana de paro celebrada-- que "no se pueden recuperar".

Además, ha subrayado que para combatir el impacto habrá que esperar a después del verano, un periodo "muy malo" por las vacaciones de los facultativos.

Sin embargo, ha lamentado que para entonces también hay anunciadas más huelgas y no solo de médicos, también de técnicos superiores y de grado medio. "Todas contra el Ministerio, pero a quien repercuten es a los ciudadanos de Cantabria", ha sentenciado.

Finalmente, ha asegurado que no le importa tanto el impacto sobre las listas de espera, "sobre números", como el hecho de que "estamos desatendiendo a los ciudadanos". "Las listas de espera son un debate político; lo importante es que los ciudadanos de Cantabria tienen que esperar", ha zanjado a preguntas de los medios tras la rueda de presa que ha ofrecido para presentar el proyecto de reforma del Hospital de Día de Sierrallana.