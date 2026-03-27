Medio millar de personas exigen en Torrelavega un plan industrial "real" para Solvay y no "promesas de papel"

Concentración contra el ERE de Solvay - EUROPA PRESS

TORRELAVEGA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas se han concentrado este viernes en Torrelavega llamados por el comité de empresa de Solvay para rechazar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que plantea la dirección y reclamar un plan industrial "real" que garantice el futuro de la fábrica y "no promesas de papel", ya que aseguran que lo que realmente se está poniendo sobre la mesa es "su certificado de defunción".

"Basta de parches. No nos sentaremos a negociar el final de la fábrica", ha advertido el comité (UGT-FICA, CCOO Industria y USO Industria) mediante un manifiesto que ha leído su presidente, Raúl Villegas, desde el templete de la Plaza Mayor un día después de celebrarse la séptima reunión de negociación del ERE.

Entre aplausos de los asistentes, el comité ha mostrado el "rechazo frontal" a los 77 despidos contemplados en el ERE -aunque este jueves la empresa planteó reducirlos a 58- y ha advertido que no permitirá que los trabajadores que se queden lo hagan en condiciones de "miseria".

Ha insistido en que "sin un plan industrial serio, cualquier propuesta es una mentira", de modo que ha exigido inversiones concretas, diversificación, modernización de las instalaciones y una estrategia que garantice que la planta "siga produciendo y manteniendo un empleo de calidad otros 120 años más".

Además de los empleados de Solvay y sus familias, la concentración, iniciada a las 18.00 horas, ha contado con el respaldo de trabajadores de otras empresas como Bondalti, ubicada en el complejo de Solvay, o Bridgestone, que también se vio envuelta en un ERE el año pasado.

También han acudido autoridades como el delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general de los socialistas, Pedro Casares, representantes políticos de casi todas las formaciones, diputados y numerosos concejales de la Corporación municipal de Torrelavega (del PP, PRC, PSOE, Torrelavega Sí e Izquierda Unida-Podemos), encabezados por el alcalde, el regionalista Javier López Estrada, que a su vez ha estado acompañado por el secretario general del partido, Miguel Ángel Revilla, entre otros.

Ante todos ellos, el presidente del comité ha dado voz a un manifiesto titulado 'Exigimos responsabilidad, plan de futuro y compromiso con el empleo', con el que ha advertido que no van a "validar salidas que solo esconden el desmantelamiento de nuestra fábrica ni para ponerle precio a nuestro futuro".

Como ha recalcado, los afectados por el ERE no son "piezas de usar y tirar", y "cada puesto que se pierde es un hachazo al corazón de nuestra tierra". "Detrás de cada baja hay una familia, una historia y un conocimiento laboral que no permitiremos que se pierda por la incapacidad de quienes dirigen desde la distancia".

En este sentido, ha denunciado que una empresa que recibe "cuantiosas" ayudas públicas pretenda ejecutar estos despidos, pues las subvenciones "deben servir para mantener el empleo", no para "sanear las cuentas ni aumentar los beneficios a costa de los trabajadores".

Además, ha reiterado que los 77 despidos son solo "la punta del iceberg" ya que el ERE afectará "al triple de familias" por el "efecto multiplicador" de la fábrica, que por cada puesto sostiene "más de tres" de forma indirecta e inducida.

Finalmente, Villegas ha advertido a la dirección que "se equivoca si cree que el tiempo les va a desgastar", pues cada día que pasa en la negociación "nuestra unidad se hace más fuerte".