El C-Meet 2026 acogerá la presentación de una plataforma para seguir en tiempo real el ecosistema tecnológico cántabro

Presentación de C-Meet - CEOE-CEPYME CANTABRIA

El divulgador Jon Hernández y director general de LinkedIn para España y Portugal, Ángel Sáenz de Cenzano, entre los participantes SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presentación de la plataforma de inteligencia de datos Green Valley Cantabria Tech para monitorizar en tiempo real el ecosistema tecnológico regional, la incorporación de un proyecto de digitalización desarrollado durante el propio encuentro y una demostración de robots humanoides son las principales novedades de C-Meet 2026, el encuentro empresarial sobre innovación y digitalización.

Organizado e impulsado por CEOE CEPYME Cantabria, celebrará los días 8 y 9 de octubre su quinta edición en Escenario Santander.

El evento se ha presentado este miércoles por el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, y el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, Javier Puente.

Conde ha afirmado que "la falta de digitalización e innovación continúa siendo uno de los factores que limita la competitividad regional" y ha defendido estos procesos como una "palanca estructural indispensable para mejorar el potencial de crecimiento a medio y largo plazo".

En este sentido, ha destacado que el último Informe Económico de Cantabria, elaborado por el Colegio de Economistas, identifica el incremento de la inversión en tecnología dentro de la industria y el impulso de los servicios del conocimiento como oportunidades para el crecimiento de la región. Dos ámbitos que, según ha señalado, "conectan directamente con los objetivos de C-Meet y con el trabajo que desarrolla CEOE CEPYME Cantabria para acelerar la transformación digital del tejido productivo".

En este contexto, C-Meet 2026 supone un nuevo paso adelante en la vinculación del evento con la marca territorio Green Valley Cantabria Tech, hasta convertirse en su gran punto de encuentro anual. Durante el mismo, se presentará oficialmente una herramienta de inteligencia de datos y monitorización de ecosistemas tecnológicos que permitirá conocer en tiempo real el estado y evolución del sector TIC de Cantabria.

La plataforma permitirá disponer de una visión actualizada del ecosistema tecnológico regional para conocer su evolución, identificar tendencias y facilitar la conexión entre empresas, profesionales y otros agentes. "La vinculación con Green Valley Cantabria Tech, la vocación internacional y la incorporación de ponentes de prestigio suponen un cambio de escala para un encuentro con cierta posición nacional y cierta resonancia fuera de nuestro país", ha asegurado Conde.

Este año, uno de los objetivos será superar los casi 900 inscritos de la edición anterior, en la que la participación aumentó un 54%. "Hemos aprendido de las ediciones anteriores, hemos crecido en calidad y ambición, y ahora aspiramos a un C-Meet más potente, más divertido y con más participantes", ha afirmado el presidente de CEOE CEPYME Cantabria.

Otro de los aspectos más destacados será la presentación ante el sector del 'Campus Tecnológico Altamira', un proyecto concebido como motor de transformación económica y social, llamado a facilitar la transición del modelo productivo hacia sectores con más valor añadido.

El director general de Innovación ha hecho hincapié en que Cantabria "tiene mucho que ofrecer en digitalización, innovación y talento y junto a eventos como C-Meet se está convirtiendo en un foro de debate tecnológico". En este sentido, ha señalado que "Cantabria ha destinado el 28% de sus fondos europeos Next Generation a la innovación y la digitalización", casi ocho puntos por encima de la media nacional.

JON HERNÁNDEZ Y ÁNGEL SÁENZ DE CENZANO, EN C-MEET 2026

La programación de C-Meet 2026 volverá a combinar conocimiento, innovación y demostraciones prácticas para ofrecer una visión amplia y atractiva de las principales transformaciones tecnológicas que está experimentando el tejido empresarial.

El responsable del área de Innovación e IA de CEOE CEPYME Cantabria, Jorge Muyok, ha explicado que el encuentro incluirá ponencias, mesas redondas y casos de éxito de empresas cántabras.

Entre los principales protagonistas de esta edición se encuentra Jon Hernández, divulgador y referente en el ámbito de la inteligencia artificial. Su comunidad supera el millón de miembros y acumula más de 100 millones de visualizaciones en redes sociales.

La agenda contará también con la participación de Ángel Sáenz de Cenzano, director general de LinkedIn para España y Portugal, que aportará su visión sobre la evolución de las competencias profesionales y el impacto de la tecnología en la manera en que empresas y trabajadores se relacionan. Junto a Virginia Collera, directora editorial de la misma red social, analizarán aspectos como la relevancia de la voz de los líderes como un activo estratégico de las organizaciones.

Además, en una de las intervenciones más singulares de esta edición dará voz a Marc Revert, un emprendedor mallorquín que comenzó a programar con 8 años. Hoy, con 18, lidera su propia empresa de inteligencia artificial (Orga AI), cuenta con un equipo de una decena de personas y más de 1,2 millones de euros en financiación.

El programa incluye también a compañías de referencia nacional e internacional como EDP, IBM Consulting, Sepiia, Capgemini, eDefense o Matrits junto a una amplia representación del ecosistema tecnológico de la región. En este sentido, Viacore IT, el Centro Tecnológico CTC, Incentro o Artisca entre otros, expondrán casos de éxito made in Cantabria en un formato de ponencias breves de 10 minutos.

TECNOLOGÍA PARA VER, EXPERIMENTAR Y ENTENDER

La innovación no estará presente únicamente a través de las ponencias. Uno de los principales puntos de atracción será la exhibición de los robots humanoides de SynergyTech, compañía valenciana que acercará a Santander las últimas novedades de las unidades de Unitree, conocidas también por sus apariciones en programas de televisión como El Hormiguero.

A esta propuesta se sumará el C-Meetron, un proyecto con ADN 100% cántabro desarrollado para recopilar, monitorizar y analizar en tiempo real datos generados durante el evento. Esta iniciativa permitirá convertir el propio C-Meet en un espacio de experimentación tecnológica y obtener información sobre el comportamiento y la interacción de los asistentes.

También habrá networking y una fiesta sectorial con la colaboración del Clúster TERA, en la que los asistentes podrán ampliar su red de contactos.

REPÚBLICA CHECA, PAÍS INVITADO

C-Meet 2026 contará con República Checa como país invitado, una elección que permitirá conocer de primera mano cómo el país está abordando la transformación de sectores estratégicos y la modernización de sus servicios públicos.

La actualización de su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2030 y el desarrollo de una estrategia específica en materia de tecnologías cuánticas reflejan la apuesta del país por reforzar su ecosistema tecnológico, desde la investigación y la educación hasta sus aplicaciones empresariales.

Todo ello se desarrolla sobre una economía con una importante base industrial y una marcada orientación exportadora, especialmente en sectores como la automoción, la maquinaria, la electrónica y las tecnologías de la información.