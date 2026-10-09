El V C-Meet cierra con datos "históricos" de participación: "La innovación no es una opción, es una necesidad"

Participantes en la V edición del C-Meet organizado por CEOE-Cepyme Cantabria - CEOE

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de inscritos, 400 empresas tecnologías representadas y más de 500 profesionales de empresas no tecnológicas han hecho que la V edición del C-Meet sea "exitosa" y cierre con datos de participación "históricos", que hacen que se consolide como el encuentro empresarial de referencia en Cantabria para conectar tecnología y negocio. De hecho, el "verdadero éxito" de este foro es que los contactos hechos "se conviertan en proyectos e inversiones".

Organizado por CEOE-Cepyme con la colaboración del Gobierno regional y otras entidades, se ha celebrado durante dos días en Santander, y en la clausura, el presidente de la patronal, Enrique Conde, ha insistido en que la innovación "ya no es una opción, sino una necesidad para cualquier empresa". Por eso, ha apostado por extender la innovación al conjunto del tejido empresarial.

En su intervención, también ha señalado que la inteligencia artificial "ya no es el futuro sino el presente", y que "el reto de las empresas es anticiparse, formar a sus equipos e incorporar estas herramientas allí donde puedan mejorar la productividad, la eficiencia y la calidad de los servicios". Asimismo, ha subrayado la importancia de conectar el ecosistema empresarial cántabro y abrirlo al exterior para convertir el conocimiento y la capacidad innovadora en nuevas oportunidades de negocio.

Con todo ello, y tras conseguir unas cifras de participación "históricas" en esta quinta edición, el presidente de la patronal cántabra ha insistido en que el verdadero éxito de C-Meet se medirá por los resultados que genere a partir de ahora. "Nuestro objetivo no termina con la clausura. Queremos que las ideas y contactos de estas jornadas se conviertan en proyectos, inversiones, mejoras de productividad y empleo cualificado", ha señalado.

C-MEET ES EL EVENTO PRINCIPAL DE GREEN VALLEY CANTABRIA TECH

La presentación de la plataforma de inteligencia de datos Green Valley Cantabria Tech, desarrollada para monitorizar el ecosistema tecnológico de la región, ha sido uno de los aspectos más destacados de la última jornada.

La responsable en DealRoom -multinacional holandesa encargada de gestionar este sistema- de la plataforma de Cantabria, Ingrid Kovacic, ha explicado que esta base de datos combinada con inteligencia de negocio permitirá realizar reportes y análisis sobre la actividad tecnológica de la región, facilitar la identificación de oportunidades de inversión y proporcionar datos fiables y estructurados que ayuden a medir el impacto del sector en el territorio.

La vinculación de C-Meet con Green Valley se ha completado con una mesa redonda sobre el Campus Tecnológico Altamira y, antes de la clausura, la última ponencia ha estado protagonizada por Ángel Sáenz de Cenzano, director general de LinkedIn para España y Portugal, y Virginia Collera, directora editorial de esta red social, que han analizado la evolución de las competencias profesionales en plena transformación digital.