C-MEET se inaugura con récord de asistencia que refleja "la realidad de lo que quieren las empresas de Cantabria"

El encuentro ha aumentado un 70% sus inscripciones, hasta las 850 empresas, de las que un centenar procede de fuera de Cantabria

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El encuentro empresarial sobre digitalización e innovación C-MEET, organizado por CEOE-CEPYME Cantabria en colaboración con el Gobierno regional, ha inaugurado su cuarta edición con un récord de asistencia tras aumentar un 70% las empresas inscritas, hasta las 850, de las que un centenar procede de fuera de la región, un éxito que refleja "la realidad de lo que quieren todas las empresas de Cantabria", ha dicho el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde.

En la inauguración también ha participado el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, que ha puesto en valor esta cita, que "no para de crecer, en consonancia con el crecimiento de un sector tecnológico que se está moviendo mucho, muy deprisa y muy bien".

El director general de Red.es -la empresa pública que gestiona los fondos del Gobierno de España para digitalización--, Jesús Herrero, ha participado en este primer día y ha se ha referido a la inversión "cercana a los 40 millones de euros y más de 9.000 ayudas" en materia digital, "que son cuestiones que ayudan a transformar la Pyme".

En esta línea, el consejero de Innovación ha puesto en valor que el Ejecutivo cántabro ha duplicado la inversión es este área ya que "hace dos años el presupuesto de Cantabria para I+D+I era de 38 millones y dos años después es de cerca de 80 millones"; la Ley de Simplificación Administrativa, "la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria" o la puesta en marcha del Centro de Ciberseguridad de Cantabria, el C3, situado en la Torre Xtela del PCTCAN, torre que hace dos años estaba vacía y "hoy está llena de empresas tecnológicas".

También el programa de Hibridación del Conocimiento, pionero en Europa; el Curso Universitario PlayStation Talents para potenciar la industria del videojuego y su desarrollo en Cantabria; o el curso universitario Formar para Contratar diseñado para reducir la brecha entre la oferta y la demanda laboral en los sectores tecnológicos.

Asimismo, se centrado en el programa de formación urgente "porque hay una gran escasez de especialistas en el sector de las tecnologías, de la información y la comunicación".

Por otra parte, ha recordado la importancia que el Gobierno de Cantabria otorga a la colaboración público-privada por su potencial como motor de desarrollo económico. "Un Gobierno unido con la sociedad civil es capaz de hacer grandes cosas", ha insistido.

Arasti ha defendido que "tenemos que ir hacia apoyar las nuevas tecnologías, hacia modelos con un mayor valor añadido", y ha ensalzado los recursos humanos de las empresas tecnológicas, en las que hay "muchísimas personas muy jóvenes, hombres y mujeres, a veces tan jóvenes que sorprende", un detalle que ha definido como "gratificante".

En esta línea, Herrero ha valorado "la cantidad de personas jóvenes presentes" en el encuentro, ya que C-MEET ha abierto las puertas a los estudiantes universitarios de diversas especialidades. Esta mezcla de experiencia entre estudiantes y profesionales "es lo que hace que este tipo de encuentro se convierta en algo fructífero y que genera de verdad ideas que transforman la realidad en la que estamos", ha asegurado.

Por su parte, el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria ha defendido su apuesta por la retención de talento y por la unión de los empresarios. Sobre lo primero, ha afirmado que "el talento se suele ir generalmente a ciudades de un volumen importante de habitantes y de negocios, y no podemos dejarle escapar", mientras que en relación a las empresas ha señalado que "muchas veces hay una polarización de intereses y tenemos que aunarlo, primero con formación, como estamos haciendo en estas dos jornadas, y generando negocio".

Además, ha asegurado que, a través de C-MEET, se busca "pinchar" a los empresarios "para ver qué necesidades tienen, qué es lo que solicitan y a partir de ahí son las empresas las que deben definir el camino que se quiere llevar", con la pretensión de que "todos seamos conscientes que vamos a ser mucho más competitivos si apostamos por la digitalización, porque quien no digitalice o quien no innove, tiende a morir".

Sobre Green Valley Cantabria Tech ha afirmado que "debe potenciar nuestras empresas" porque "puede ser un nexo de unión para mover negocio incluso fuera de Cantabria, que es nuestra pretensión, para atraer talento de afuera y para no dejar escapar el talento de aquí".

AMAZON Y ESLOVENIA, PROTAGONISTAS

En la primer ponencia del día, la directora de Tecnología de Amazon Web Services, Mercedes Mariño, ha planteado los cinco pilares clave que están reinventando el éxito de las compañías (transformación continua, innovación disruptiva, analítica avanzada de datos, desarrollo del talento y sostenibilidad) y ha realizado una aproximación a cómo las organizaciones líderes aprovechan la nube y la inteligencia artificial generativa.

A continuación, cuatro expertos eslovenos han explicado la apuesta por la sostenibilidad y la digitalización, que ha posicionado a su país como referencia europea en transformación digital. El tramo final de la mañana ha visibilizado el taleto y los casos de éxito de las empresas tecnológicas de Cantabria con caso como Celestia TST, CTC, Eveñbytes, Incentro, INGECID, LIS Data Solutioñs, VBE6D y WSP.

El punto álgido de la tarde llegara con 'El futuro de la IA: Más allá del hype', programada a las 18.45 horas y protagonizada por Carlos Santana, creador DotCSV. Además, habrá una exhibición de latte art por la campeona de España, Karen Quiroga, y organizada por El Dromedario. Después, el Startup Pitch Demo demostrará el impacto real de estas empresas en la economía. La jornada se cerrara con un afterwork musical, patrocinado por el Cluster Tera, que incluirá un concierto de Escuela de Calor.