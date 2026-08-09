Mejora el pronóstico del día del eclipse para Cantabria, donde Valderredible tiene más probabilidad de cielo despejado

Archivo - Observatorio Astronómico de Cantabria en Valderredible.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

La AEMET mantiene su previsión de peligro de incendios forestales "muy alto" o "extremo" en la mayor parte de la Península

SANTANDER/SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la hora del eclipse total de Sol de este miércoles, 12 de agosto, mejora para Cantabria, donde Valderredible sigue siendo el lugar donde es más probable que el cielo esté poco nuboso o despejado.

Así se desprende del tercer pronóstico diario que el organismo ha publicado este domingo de cara a este fenómeno astrológico, que no se produce en la Península Ibérica desde 1912.

Según indica la delegación territorial de la AEMET en la comunidad en su red social 'X', aun con incertidumbre, en Valderrebible, además, hará "mucho calor", por encima de los 36 grados centígrados. Por lo que ha hecho una llamada a la precaución de cara a prevenir incendios forestales.

En Campoo es más probable que esté despejado cuanto más al sur, ya que puede haber intervalos de nubes y claros en el norte. La AEMET señala que en Alto Campoo es probable que esté despejado.

Por su parte, en Liébana se pueden formar nubes bajas en la vertiente norte, como por ejemplo en Tresviso. Lo más probable es que esté poco nuboso o despejado en la mitad sur. Aquí también habrá "bastante" calor.

Y en el litoral puede haber intervalos de nubes y claros y lo más probable es que esté poco nuboso o despejado en la zona oriental.

Por último, en los valles del centro hay probabilidad de cielo nuboso, aunque no se descarta que en algunos puntos se puedan abrir claros.

PELIGRO MUY ALTO Y EXTREMO DE RIESGO DE IIFF

La AEMET mantiene su previsión de peligro de incendios forestales "muy alto" o "extremo" en la mayor parte de la Península y Baleares para el próximo miércoles 12 y advierte de que la nubosidad prevista por la tarde en el norte y el tercio este peninsular podría interferir en la visualización del fenómeno. En Canarias el nivel de peligro será en general moderado, con áreas de riesgo elevado.

El tiempo del día del eclipse estará marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se esperan cielos nubosos en el área cantábrica y en zonas del litoral gallego y de Alborán, según la previsión de la AEMET.

Sin embargo, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en las montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, donde podrían interferir en la visualización del eclipse. Esta nubosidad podría dejar alguna tormenta o chubasco aislado de escasa intensidad en áreas de montaña, con mayor probabilidad en los Pirineos orientales y los Sistemas Béticos orientales.

Al final de la tarde, en torno a la hora del eclipse, se esperan cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y, con mayor incertidumbre, en los litorales de Galicia y Alborán. También se desarrollarán nubes de evolución en el tercio oriental, las montañas del norte y zonas de Andalucía oriental, donde penetrará nubosidad alta procedente de África.

La AEMET ha precisado que las nubes altas permitirán en la mayoría de los casos la observación del eclipse y que la nubosidad que pueda interferir se situará al oeste y ligeramente al norte de la zona de observación debido a la baja elevación del Sol en ese momento. En Canarias habrá intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve y cielos despejados en el resto.

LAS TEMPERATURAS BAJARÁN EN EL MOMENTO DEL ECLIPSE

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán entre ligera y moderadamente en la mayor parte del país, salvo en el Estrecho, donde descenderán ligeramente. Se superarán los 35 grados en gran parte de los interiores de la Península y Baleares, con máximas de entre 34 y 38 grados en el interior de Galicia y Castilla y León, y de entre 36 y 40 grados en el resto. En el nordeste y el sur se alcanzarán o superarán los 40 grados, especialmente en los valles del Guadalquivir y del Ebro.

A la hora del eclipse, los termómetros habrán descendido en general entre dos y cinco grados respecto a los valores máximos. La visibilidad podría verse reducida además por calima ligera en el mar de Alborán, el extremo sur de Andalucía, Lanzarote y Fuerteventura.

Respecto al viento, soplará flojo en general en la Península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho y en los litorales de Galicia y del sudeste. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Asimismo, los días previos al eclipse el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) presentará una tendencia al alza en el norte de la Península. Entre los días 10 y 11, numerosas zonas del tercio nordeste peninsular, el interior de Galicia y el área cantábrica pasarán de niveles moderado o alto a muy alto o extremo, manteniéndose en esos niveles el día 12.

Tras el eclipse, los días 13 y 14 continuará la tendencia ascendente, con más zonas de Galicia, el Cantábrico y el sureste peninsular en niveles muy altos y extremos. La AEMET ruega extremar las precauciones en las salidas al campo o a la montaña durante toda la semana del 10 al 16 de agosto para evitar el inicio de incendios forestales.