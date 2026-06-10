Memoria, vínculos generacionales e identidad cultural, en la muestra del artista hispano-iraquí Gorka Mohamed en el MAS

Inauguración de la muestra de Gorka Mohamed en el MAS - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) acoge desde este miércoles la exposición 'Corren los vientos hacia donde las naves no desean', del artista hispano-iraquí Gorka Mohamed, una propuesta que permanecerá abierta al público hasta el 30 de agosto y que invita a reflexionar sobre la memoria, la identidad y los vínculos culturales que atraviesan generaciones.

Y es que el autor, nacido en Santander, evoca en su trabajo sus orígenes paternos procedentes de Mosul, al norte de Irak.

Así, consigue transformar objetos cotidianos --como la tradicional cafetera árabe, las tazas de café, los vasos de té o la kleicha (un dulce documentado desde la antigua Mesopotamia)-- en depositarios de una historia colectiva, con el fin de ofrecer una reflexión sobre las tradiciones transmitidas entre generaciones, la pertenencia a los lugares de origen y la complejidad de las identidades contemporáneas.

Además, con la expresión del dibujo y la utilización de los colores blanco y negro, Gorka busca que estos objetos "hablen" de las guerras y las interrupciones agresivas y violentas que se han sucedido en la zona.

El proyecto, que toma su título de un verso del poeta iraquí Al-Mutanabbi, reúne cerca de medio centenar de dibujos realizados entre 2019 y 2025, además de dos grandes composiciones --que representan el río Tigris-- que introducen al visitante en el universo creativo del autor.

Además, se sitúa sobre el trasfondo histórico y cultural de Mosul, antigua Nínive, un espacio cargado de significado que simboliza siglos de intercambios culturales y desarrollo humano, pero también la capacidad de la cultura para perdurar frente a la destrucción y el paso del tiempo.

El propio Gorka Mohamed, junto con la alcaldesa, Gema Igual, y la comisaria de la muestra, Marta Mantecón, han presentado en rueda de prensa la exposición.

Igual ha destacado la satisfacción que supone para la ciudad acoger una nueva muestra de un creador nacido en Santander cuya trayectoria artística se ha desarrollado con una importante proyección internacional sin el vínculo con su tierra.

"Gorka Mohamed representa una generación de artistas que contribuyen a proyectar el nombre de Santander en algunos de los principales circuitos del arte contemporáneo internacional", ha señalado y ha resaltado que esta exposición permite acercar a los ciudadanos una obra presente en galerías, museos y colecciones de distintos países.

Además, la regidora ha puesto en valor la trayectoria internacional de Gorka Mohamed, formado en la Escola Massana de Barcelona y en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres, que ha desarrollado su trabajo en ciudades como Londres, París, Beirut, Seúl o Nueva York.

Y ha puesto en valor que su condición de artista de origen hispano-iraquí aporta "una mirada singular" sobre cuestiones universales como la memoria, la identidad y la pertenencia.

Por su parte, Mantecón ha destacado que esta exposición trata "del amor hacia una cultura vivida desde la distancia" y ha resaltado que el artista "sorprende" en esta ocasión con la utilización del blanco y negro --ya que sus trabajos suelen ser acrílicos con muchos colores-- para representar "los vacíos en la memoria". En este punto, también ha hecho hincapié en la importancia del trazo que es "libre, suelto, espontáneo".

Finalmente, Gorka Mohamed ha relatado su experiencia de vida y el periplo que vivió para poder ver a su familia paterna en Mosul. Visiblemente emocionado, este artista ha incidido en que con su obra ha querido que los objetos de uso cotidiano, "para el encuentro de la gente", hablaran de las "conversaciones interrumpidas" por la violencia.

De ahí que las cafeteras se conviertan en tanques, algunas estén dobladas o destruidas.