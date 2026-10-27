El Mercado de la Esperanza acerca el arte a la vida diaria de los ciudadanos con la compañía teatral Rebanal

Pesentación de la segunda edición de 'Arte en el mercado' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Su actuación protagoniza el 13 de noviembre la segunda edición de 'Arte en el Mercado' SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de la Esperanza acercará de nuevo el arte a la vida diaria de los ciudadanos el viernes 13 de noviembre con la segunda edición de 'Arte en el Mercado'. La compañía teatral Rebanal representará desde las 20.00 horas la obra 'Latidos de piedra', una pieza ambientada en 1913 que recrea una escena de mercado vinculada a la historia de Santander. La entrada al espectáculo será gratuita hasta completar aforo.

Previamente, los sábados 31 de octubre y 7 de noviembre, a las 12.00 horas, la compañía interpretará pequeñas animaciones teatrales en el interior del mercado.

El concejal de Mercados, Álvaro Lavín, ha presentado esta iniciativa acompañado la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Marta Gómez, y de miembros de la compañía teatral Rebanal.

Han señalado que con ella se une el pulso cotidiano del Mercado de la Esperanza con la mirada creativa de la nueva generación de artistas cántabros y que busca acercar el arte a la vida diaria de la ciudadanía, "integrándolo en un espacio vivo, lleno de historia, color y vocación social como es el mercado".

Y han añadido que el proyecto se plantea como una herramienta de dinamización, revalorizando el papel como corazón económico, cultural y humano de la ciudad de este enclave comercial.

A través del arte, "se busca atraer nuevas miradas, generar movimiento y reforzar el vínculo entre comerciantes, vecinos y visitantes, posicionando el mercado como un espacio donde conviven la tradición y la creatividad contemporánea", ha asegurado Lavín.

Por su parte, Gómez ha explicado que la actividad forma parte del conjunto de campañas que se hacen desde el mercado y ha asegurado que su objetivo es "atraer a gente que no está acostumbrada a comprar en la plaza, además de dinamizarla".

El proyecto comenzó en 2025 con la participación de la artista plástica Marta Valledor con gran aceptación de público.