El Mercado de Ganados abre de nuevo sus puertas sin entrada de animales por el paro del transporte

Segundo día consecutivo sin transacciones ni compraventas

TORRELAVEGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Nacional de Ganados (MNG) 'Jesús Collado Soto' de Torrelavega ha abierto sus puertas este miércoles, 16 de marzo, sin que haya entrado ganado por segundo día consecutivo debido al paro indefinido de los transportistas convocado desde el lunes a nivel nacional en protesta por la escalada de precios de los carburantes.

En declaraciones a Europa Press, el director del MNG, Isaac Bolado, ha informado que, al igual que sucedió la pasada jornada, hoy no ha concurrido ningún vehículo y ningún animal al mercado, por lo que la situación es de "tranquilidad".

Así, el ferial de ganado de Torrelavega permanecerá abierto este miércoles en su horario habitual, hasta las 13.00 horas, aunque la entrada de ganado --habilitada de 07.00 a 10.00 horas-- ya está cortada.

Del mismo modo, ayer, martes, el mercado abrió sus puertas de 10.00 a 19.00 horas "con normalidad" aunque tampoco entró ganado para su venta durante toda la jornada.

La feria semanal de ganado en Torrelavega se celebra todos los martes y miércoles, por lo que esta semana no ha habido movimiento de ganado "con las consecuencias que ello deriva", ha indicado Bolado, que ha explicado que al no haber transacciones no hay compraventas.

Finalmente, el director del MNG ha señalado que "lo deseable para todos" es que la situación se normalice cuanto antes y "las cosas vuelvan a su sitio".