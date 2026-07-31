Un miembro de Turismo comenta desde las redes del consejero que Igual "solo gobierna para su ego"

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, se reúne con la alcaldesa de Santander, Gema Igual - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un miembro del equipo del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria, Luis Martínez Abad (PP), ha publicado un comentario desde la cuenta de Facebook del titular del departamento en el que se expresaba que la alcaldesa de Santander, la también 'popular' Gema Igual, "solo gobierna para su ego".

Según han explicado fuentes de la Consejería a Europa Press, el mensaje no lo envió Martínez Abad, sino la persona que le maneja las redes sociales, y lo hizo "pensando que estaba usando su cuenta personal", cuando en realidad estaba en la del consejero que, "en cuanto se percató" de lo ocurrido, "dio la orden de borrarlo inmediatamente".

El mensaje apareció dentro de una publicación de opinión en 'eldiarioCantabria.es' bajo el título 'Gema Igual, que te voten los turistas'.

El comentario a ese artículo desde la cuenta de Martínez Abad en Facebook y que luego se eliminó rezaba así: "El problema querido amigo es que no gobierna ni para unos ni para otros. No es capaz de hacerlo compatible porque solo gobierna para su ego".

A preguntas de los medios este viernes sobre este asunto, la alcaldesa ha indicado que habló ayer, jueves, con el consejero, pero ha declinado desvelar el contenido de esa conversación: "Las conversaciones privadas las dejo en el ámbito privado", ha zanjado.

Así, Igual ha rechazado valorar el comentario publicado, y ha optado por esperar a que Martínez Abad dé explicaciones públicas para hacer ella lo propio.

Mientras, desde la Consejería han aclarado a esta agencia que "en ningún caso" se trata de la opinión del titular de Turismo, ni tampoco "representa la posición del Gobierno de Cantabria ni del partido" (PP).

"Se trata de un error lamentable por el que el consejero ya ha trasladado personalmente sus disculpas a la alcaldesa de Santander y su garantía de que no volverá a ocurrir", han indicado las citadas fuentes.

Además, han señalado que Martínez Abad le ha reiterado a Igual "su voluntad de seguir trabajando de forma conjunta en los grandes proyectos para la ciudad como han venido haciendo hasta ahora".