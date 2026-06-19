Miembros de Centro Ocupacional Fernando Arce de Torrelavega visitan Cabárceno

Miembros de Centro Ocupacional Fernando Arce de Torrelavega visitan el Parque de la Naturaleza de Cabárceno - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 82 miembros del Centro Ocupacional Fernando Arce de Torrelavega, para personas con discapacidad intelectual, han disfrutado este viernes de una visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que el objetivo de esta jornada, en la que han estado presentes los consejeros de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, y de Turismo, Luis Martínez Abad, es reconocer la "excelente labor" que se desarrolla en el centro torrelaveguense.

La titular de Inclusión Social ha destacado el valor de este tipo de actividades que, a su juicio, "contribuyen al desarrollo integral de las personas con necesidades especiales".

Por su parte, Martínez Abad ha asegurado que la visita a Cabárceno también contribuye a que los usuarios del Fernando Arce tengan la oportunidad de conectar con la naturaleza, disfrutando de los animales y los espacios verdes".