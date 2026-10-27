Este miércoles comienza la retirada de las escaleras mecánicas que conectan Vargas con Isaac Peral para su renovación - EUROPA PRESS

Esta semana habrá restricciones temporales de tráfico, ocupaciones de aparcamiento y limitaciones al tránsito peatonal SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander iniciará este miércoles 28 los trabajos de retirada de las seis escaleras mecánicas de la calle Alceda, que conectan las calles Vargas e Isaac Peral, dentro del proyecto de renovación integral de estas instalaciones, que cuenta con un presupuesto de 701.788 euros.

La actuación, que forma parte del proyecto 'Santander Conecta Barrios', está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, la movilidad peatonal y la eficiencia de uno de los principales itinerarios mecánicos de la ciudad.

Según la planificación prevista, los trabajos de desmontaje comenzarán el miércoles con la retirada de las dos escaleras inferiores, situadas junto a la calle Vargas, y continuarán el jueves con las cuatro unidades de los tramos intermedio y superior, desde la calle Isaac Peral. La previsión es que las operaciones concluyan ese mismo jueves, aunque se reserva la jornada del viernes 30 para posibles trabajos finales.

Para llevar a cabo estas labores será necesaria la utilización de una grúa de gran tonelaje, así como la entrada y salida de camiones para transportar las estructuras retiradas, lo que obligará a establecer restricciones temporales de tráfico, ocupaciones de aparcamiento y limitaciones al tránsito peatonal.

En concreto, el miércoles, la grúa se instalará a partir de las 8.00 horas en la calle Vargas, donde se cortará el tráfico en el tramo afectado y se ocuparán plazas de estacionamiento del entorno inmediato. También se cerrarán temporalmente la acera de Vargas y la zona inferior de Alceda, y será necesaria la retirada de contenedores.

Durante esta jornada está prevista la entrada y salida de dos camiones desde la calle San Fernando, con movimientos programados aproximadamente entre las 10.00 y las 14.30 horas.

El jueves 29, los trabajos se trasladarán a la parte superior del recorrido, con el despliegue de la grúa desde las 8.00 horas en la calle Isaac Peral. Esta operación requerirá el corte de tráfico en dicha calle, así como la ocupación de espacios de aparcamiento tanto en Isaac Peral como en la calle Alta para facilitar las maniobras.

Asimismo, se cerrarán temporalmente la acera de Isaac Peral y la zona superior de Alceda. Los camiones accederán desde la calle Alta, con movimientos previstos entre las 10.00 y las 17.00 horas. Las escaleras intermedias se desmontarán en dos tramos para facilitar su retirada.

El Ayuntamiento ha recordado que estas actuaciones forman parte de la sustitución integral de las seis escaleras mecánicas de Alceda, instaladas en 2007 y que, tras casi dos décadas de funcionamiento continuado a la intemperie, han superado su vida útil y presentan un desgaste que hace necesaria su renovación.

Los nuevos equipos estarán diseñados específicamente para adaptarse a las dimensiones actuales del itinerario, mantendrán la configuración del recorrido y contarán con materiales y componentes más modernos y eficientes, preparados para su funcionamiento en el exterior.

Tras la retirada de las instalaciones actuales, la planificación contempla que el montaje de las nuevas escaleras se desarrolle entre el 23 y el 26 de noviembre.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los vecinos, comerciantes y usuarios ante las molestias que puedan ocasionar estas operaciones, necesarias para avanzar en la mejora de la accesibilidad y las conexiones peatonales de la ciudad.